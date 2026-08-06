世界最高の脇役とも言うべきこのスポーツを、少し長く追いかけてきた人たちなら、夏と冬の中断期間に何週間もボールが止まり、サッカーのない時間が終わってスタジアムで再びボールが転がり始めるのを待ちわびるしかなかったあの頃、時にどれほど深刻な退屈さが漂っていたかを、よく覚えているはずだ。

もちろん、「あの頃」にも移籍市場は存在していた。そしてもちろん、自分のクラブが将来有望な新戦力を獲得したと発表した時の高揚感は、今とたいてい同じだった。それでも、市場での動き、そして何よりそれをめぐるメディア報道は、今とはまったく別物だった。

そのため、レアル・マドリー、バイエルン・ミュンヘン、マンチェスター・ユナイテッドのようなビッグクラブでさえ、ファンにまったく予兆を与えることなく、新加入選手を突然発表することも珍しくなかった。毎日のようにうわさを浴びせ続けるような状況は、「あの頃」にはまだ今のような形では存在せず、すべてが今より少しゆっくり、そして目立たない形で進んでいた。少なくとも、ある一人のファブリツィオ・ロマーノが約15年前に脚光を浴び、サッカーそのもの、そして何よりその外側にある移籍市場をめぐる報道を完全に変えてしまうまでは。

Fabrizio Romano

ファブリツィオ・ロマーノ、移籍ジャーナリストとして名を上げる

2011年、ロマーノは当時まだ18歳の若手ジャーナリストとして、当時ラ・マシアの逸材だったマウロ・イカルディのFCバルセロナからサンプドリアへの移籍に関する独占情報を報じ、初めて大きな注目を集めた。これはロマーノにとって最初の大きな「Here we go」だった。もっとも、当時はまだそう呼んではいなかったが。その後、同じようなケースは数え切れないほど続いた。

その2年後、イカルディがジェノヴァを離れてインテル・ミラノへ移った際にも、再び真っ先にこの移籍を伝えたのはナポリ生まれのイタリア人だった。ロマーノはその情報を、以前ミラノで知り合っていたイカルディの代理人から得ていた。そのため、取引成立の情報を主要メディアよりもはるかに早くつかみ、母国で一定の評判を築き上げた。

2012年からロマーノは最終的に Sky Italia に所属し、当時すでに業界で非常に名の知れた移籍専門家ジャンルカ・ディ・マルツィオのもとで働いた。2018年に独立するまでの間、彼は主に代理人、クラブ幹部、選手との独自ネットワーク構築に時間を費やし、それが後にスピードと独占性を基盤とする彼の移籍ジャーナリズム・モデルの土台となっていった。

ロマーノが決定的なブレイクを果たしたのは、遅くとも2019年だった。この頃から、より大きく幅広い層にさまざまなプラットフォームで届けるため、彼は一貫して英語でツイートを投稿するようになった。成立した移籍を示す表現としての伝説的な「Here we go」は、世界的なネット現象となり、このイタリア人の代名詞となった。

選手、代理人、クラブ幹部との卓越したコネクションを武器に、ロマーノは移籍成立間近の情報を伝える場面でたびたび見事な手腕を発揮し、その結果、ファンの間でも瞬く間に移籍市場でもっとも信頼される情報源へとのし上がった。ファブリツィオの「Here we go」が出れば、それは起こると誰もが分かっていた。彼への信頼は、いくつもの既存大手メディアを上回るほどだった。

現在、ロマーノは数千万人のフォロワーを抱える独自チャンネルを運営し、イギリスの Guardian やアメリカ企業 CBS Sports などでも活動している。今やその知名度は、プロクラブが新加入選手の獲得を公式SNSの発表動画で明かすために、定期的に彼を起用するほどに達している。本人の話によれば、選手たちがダイレクトメッセージで、チームメートがどこへ移籍するのか、あるいは次の監督が誰になるのかを尋ねてくることも珍しくないという。

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ファブリツィオ・ロマーノの投稿、Redditで使用禁止に

ところがこの夏以降、風向きはやや変わってきている。質の高い移籍ジャーナリズムへの需要自体は、見たところ依然として衰えていない。ロマーノにとっては本来、ほとんど間違えない移籍グルとしての自らの記念碑をさらに磨き上げるには絶好の条件のはずだった。だが、公の認識において、このイタリア人はもはやかつてほど揺るぎない存在ではない。移籍ジャーナリズムそのものがますます幅を利かせていることへの批判が高まる中、とりわけロマーノの仕事の進め方や手法には、ますます強い逆風が吹いている。

イタリア人である彼が、きちんとしたジャーナリズムの手続きを後回しにしてスピードを優先していると批判されているのは、今に始まったことではない。リーチを伸ばし、それによってさらに多くのクリックを得るため、ロマーノは重要な試合の結果を実際の終了数分前に投稿し、終盤にゴールが入ればその投稿を削除することもある。大きな批判を招いたのが、亡くなったリヴァプールのFWディオゴ・ジョタへの対応だった。彼の悲劇的な死をめぐってロマーノは無数の投稿を行い、その悲劇的出来事を自らのリーチや収益のために利用しているのではないかとの非難を浴びた。

プラットフォーム Reddit は今年7月末、モデレーターの見解として「疑わしいジャーナリズム慣行を用いている」として、ロマーノに対する禁止措置まで科した。サブページ Reddit Soccer では今後、このイタリア人の投稿を情報源として使用することは認められない。プラットフォーム側はその理由として、とりわけロマーノに対する多くのユーザーの「高まりつつある不満」を挙げている。

同時に、道義的な懸念もある。声明では、「ロマーノは、とりわけレイプ疑惑によって批判の的となったメイソン・グリーンウッドに発信の場を与えた」とされている。イングランド代表のグリーンウッドは2022年1月、レイプ、傷害、殺害脅迫の容疑で逮捕された。当時の所属クラブだったマンチェスター・ユナイテッドは彼を出場停止処分とした。およそ1年後の2023年2月、起訴は取り下げられた。

ヤン・ディオマンデ移籍でロマーノに激しい批判が噴出

そしてもちろん、ロマーノと Sky の移籍ジャーナリスト、フロリアン・プレッテンベルクの間で最近公然と繰り広げられた「確執」もある。その発端となったのは、RBライプツィヒのヤン・ディオマンデによるレアル・マドリーへの差し迫った移籍だ。ロマーノはすでに何日も前に恒例の「Here we go」投稿を行い、あたかも移籍がすでにまとまったかのように示唆していた。一方でプレッテンベルクはこれをきっぱり否定し、このイタリア人が他人の独占情報を自分のものとして売っていると非難した。

その後、ロマーノが2人の私的メッセージを公開し、Sky の記者に偽善的な振る舞いをしていると非難したことで、事態はエスカレートした。「数年前のメッセージを共有してもいいかもしれないね。そこには君が『どうすればフォロワー数を増やせる？』とか『君の仕事が僕のモチベーションだ』と書いていた」と、ロマーノは自身の X アカウントに投稿した。これに対し、プレッテンベルクはこう切り返した。「悲しい展開だ。君とは違って、私は私たちの会話を秘密として扱う。以前の君は多くの人にとって模範だった。私にとっても。だが残念ながら、今の君はもうそうではない。自分自身が他の人にとって模範になれることに、私はただ感謝している」

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ファブリツィオ・ロマーノ？「実際はそうじゃない」

プレッテンベルクによるロマーノ批判が確かに核心を突いていたことは、水曜日にRBライプツィヒのスポーツ担当マネージングディレクター、マルセル・シェーファーも認めた。「これがホットな話題であることは理解している」と、彼はオーストリアで行われているブンデスのトレーニングキャンプの傍らで説明した。「ただ、原則として私は各クラブとの話し合いについて、これ以上詳しく触れたくはない。何か発表すべきことがあれば、私たちがそうする」

ただしシェーファーは、特にロマーノの最近の報道に対する皮肉を差し挟まずにはいられなかった。「明らかなのは、いわゆる移籍専門家の何人かが7日から10日前にはすでに、何かが『done』あるいは『Here we go』だと報じていたということだ。でも、実際はそうじゃない。そこにはさまざまな当事者との話し合いが必要なんだ」

ロマーノの関与もあって、現代サッカーはここ最近、本来の核であるピッチ上のプレーからますます離れ、どの移籍ジャーナリストがどの情報をもっとも早く自分のプラットフォームで売れるかという競争へと傾いてきた。

ロマーノへの公的な批判は少なくとも、その種のニュースを盲目的に消費する流れが弱まりつつあることを示している。より問い直しを伴う、より質の高いアプローチへ向かっている可能性もある。イタリアの移籍グルがこうした非難を真摯に受け止め、自らのやり方を見直すのか、それともロマーノの全知性をめぐる魔法が完全に、そして永遠に解けてしまったのかは、今後分かるだろう。