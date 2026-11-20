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守備の安定を求めるリヴァプールに朗報だ。バルセロナのスポーツディレクター、デコが、ロナルド・アラウホのアンフィールドへの完全移籍を容認する姿勢を示した。ウルグアイ代表DFは8月に期限付き移籍で加入して以来、アンドニ・イラオラ監督の守備陣で重要な存在となり、リヴァプールのプレミアリーグ優勝争いを支えている。

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リヴァプールで復調したアラウホ、デコが4700万ポンドの買い取りオプションを認める

バルセロナは、アラウホのリヴァプールへのシーズン終了までの期限付き移籍が終わった後、完全移籍を認める用意がある。スポーツディレクターのデコは、リヴァプールが4700万ポンドの買い取りオプションを保有していると認めた。ただし、契約成立には27歳のDF本人との条件面での合意も必要となる。

アラウホはスペインで調子をつかめず、8月に減俸を受け入れてカンプ・ノウを離れた 。アンドニ・イラオラ監督の下では主に右サイドバックを務め、リヴァプールがプレミアリーグで4位につける原動力となっている。

アラウホが右サイドでプレーしたリーグ戦8試合で、リヴァプールの失点はわずか6。その半数は、ライアン・フラーフェンベルフが退場したマンチェスター・シティ戦での0-3の敗戦で喫したものだ。

バルセロナ幹部、元主将の適応を喜ぶ

かつてチェルシーとポルトガル代表でプレーメーカーとして活躍したデコは、カタルーニャのラジオ番組 『Tot Costa』で、バルセロナの元主将がイングランドで調子を取り戻したことを個人的に喜んだ。

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「ロナルドとは、アシスタントのボージャン・クルキッチも私も、この数年で本当に多くのことを経験してきたと思う」とデコは語った。「個人的には彼のことをうれしく思う。サッカーの面だけでなく、私たちはバルセロナで働いている。クラブにとって最善を望み、勝たなければならず、最高のチームを求めている。それでも、私たちは状況を把握し続け、人間関係も築きたいと思っている。

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「ロナルドは近年、主将を務めてきた。クラブでは 難しい時期 もあったが、幸せな時期もあった。近年はバルセロナのリーダーの一人であり、憧れの存在でもあった。そこで少し、プレー面での流れの話に戻る。彼にとって、その流れは最善ではなかった。彼自身が決断を下し、私たちも監督もそれを尊重している。

「そして何よりも私たちにとって大切なのは、回復し、幸せで、選手として良い流れの中にいる彼の姿を見ることだ。今後、彼があちらに残ると決めた場合、リヴァプールには買い取りオプションがある。彼らは何をすべきか、あるいはすべきでないかを十分に分かっているし、適切な時期に決断すると思う」

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リヴァプールがオプションを行使すれば、バルセロナに財政面の恩恵

バルセロナはアラウホのこれまでの貢献を評価している。一方、デコは、リヴァプールが本人と合意することを条件に、DFの売却がクラブの財政面でプラスになると認めた。

「すべてがその方向に進み、ロナルドの調子が良く、本人も幸せで、あちらに残ると決めたとしたら、リヴァプールは彼とも交渉しなければならない。もはや条項に定められた金額を払えば、それで私たちにとってうまくいくというだけの話ではない」とデコは続けた。「いくつもの理由でうれしく思うだろう。物事がうまく進んだこと、ロナルドが幸せなこと、私たちにとっても良い結果になったことだ。彼はバルセロナにいた間、力になってくれた。

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「それに、彼は選手としてのキャリアを途切れさせずに続けている。順調に、そして幸せにだ。サッカーとは少しそういうものだ。流れが最善ではない時もあるが、それでも時が来たら、その人に成功してほしいと思う。もちろん、お金が入るなら、それも悪くない。どうなるか見てみよう。期限付き移籍で選手を獲得する際に私たちにもあるように、彼にもオプションを行使する期限がある。その後に交渉を試みることも、話を進めることもできる。それはその時の私たちの状況や選手、今後のいくつかの事柄次第だ」

リヴァプール、完全移籍の判断には期限

リヴァプールは指定された期限までに4700万ポンドの買い取りオプションを行使できる。イラオラ監督とクラブ首脳陣には、今季の残り期間でアラウホが安定したプレーを続けられるかを見極める時間がある。完全移籍を選ぶ場合でも、当初の期限付き移籍に向けて減俸を受け入れたウルグアイ代表DFと、新たな契約条件について交渉しなければならない。

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バルセロナにとっては、行使期限が過ぎるまで状況は定まらない。リヴァプールが期限内にオプションを行使しなくても、シーズン終了時のバルセロナの事情とアラウホの意向次第では、両クラブが再び交渉の席に着く可能性がある。