バルセロナのハンジ・フリック監督は、カタルーニャ勢がアーセナルFWガブリエウ・ジェズスの獲得をわずか1000万ユーロでまとめ上げたことに驚きを示した。ブラジル代表の同選手は今夏のブラウグラナ6人目の新戦力となり、新たなラ・リーガシーズンで完璧なスタートを切ったチームの、すでに印象的な攻撃陣をさらに強化することになる。

「彼を獲得するチャンスがあったことには少し驚いた」と、フリック監督はチームがラージョ・バジェカーノに5-2で勝利した後、ESPNによると語った。「私は彼をとても高く評価しているし、彼のプレースタイルが気に入っている。我々のスタイルに合っているんだ。試合で彼は非常に大きな助けになってくれると思う」

ジェズスは月曜夜の一戦ですでにカンプ・ノウに姿を見せており、今後は本命とされるフリアン・アルバレスの代替案、あるいはその補完役としてチームに加わることになる。26歳のアルゼンチン代表をめぐる交渉は依然として難航しており、アトレティコ・マドリーはここまで最高のストライカーを直接のライバルに手放す意思を一切示していない。

ガブリエウ・ジェズスのアーセナルとの契約はあとどれくらい残っていたのか？

スペイン勢の動きは、双方にとって好都合なタイミングで訪れた。ガナーズでジェズスはここ数カ月、徐々に影響力を失っていた。ロンドンでの契約は来年で満了を迎えるため、プレミアリーグのクラブは移籍期間終盤での取引に前向きな姿勢を見せており、フリーでの退団を避けようとしていた。

この取引における最大のリスク要因とみられているのが、このアタッカーのコンディション面だ。本来は非常に躍動感のあるブラジル人アタッカーだが、アーセナルでのここ数シーズンは度重なる負傷離脱によって何度も足踏みを強いられてきた。バルセロナでは、このベテランが再び安定感を取り戻し、攻撃陣の競争を即座に激化させることが期待されている。