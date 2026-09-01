ドルトムントはアーセナルと、イーサン・ヌワネリのシーズン終了までのレンタル移籍で合意した。クラブが水曜日に発表した。伝えられるところによると、BVBは給与込みで総額500万ユーロのパッケージを支払うという。

「イーサンのレンタルによって、非常に才能があり、技術的にも極めて優れたミッドフィールダーを獲得することができた。ヤニス・コンスタンテリアスの長期離脱を受け、我々にとっては短期間でスカッドをもう一度強化できることが重要だった。われわれにとってイーサンの獲得は、現時点でスポーツ面における最善の解決策だった。移籍市場の終了直前にこれを実現できたことをうれしく思う」とスポーツ担当マネージングディレクターのラース・リッケンは説明した。

これに先立ち、黒と黄のクラブは本来、ポーランドのザグウェンビェ・ルビンから補強し、U-21代表選手マルツェル・レグワを獲得しようとしていたとの報道が出回っていた。 ブンデスリーガでも無名の存在ではない。というのも、19歳のこの選手は、サイード・エル・マラがドルトムントへ移籍した場合に、1.FCケルンの希望候補と見なされていたからだ。

レグワには最大1000万ユーロがかかるとされていた。しかし、スポーツディレクターのオーレ・ブックとスポーツ担当マネージングディレクターを中心とする首脳陣は、現時点では完全移籍を見送った。少なくともひとまずは。とはいえ、ポーランドのスポーツジャーナリスト、マテウシュ・ボレクは、BVBが今後もレグワを注視し続ける意向だと主張している。ただし、この攻撃的な選手はバーンリーやフェイエノールト・ロッテルダムのリストにも載っているようだ。

ヌワネリ、アーセナルでプレミアリーグの歴史に名を刻む

一方でヌワネリに関しては、より安価な総額パッケージ、最高レベルでの経験、そしてガナーズとの間にいかなる買い取り条項も存在しないことが後押しとなった。19歳はシーズン終了後にアーセナルへ戻り、コンスタンテリアスは完全回復後に再びBVBの先発の座を取り戻すことになる。

ヌワネリはこれまでもたびたびドルトムント移籍と結び付けられてきた。すでに昨夏の移籍市場でも、黒と黄のクラブはアーセナルに感触を探っていたようだが、当時ヌワネリはロンドンで2030年まで契約を延長し、その直後にオリンピック・マルセイユへレンタル移籍していた。

中央の攻撃的選手であるヌワネリは非常に高い資質を持つと評価されており、若くしてすでに現イングランド王者で公式戦51試合に出場し、10得点2アシストを記録している。ほぼちょうど4年前、15歳181日で第8節ブレントフォード戦の終盤にプレミアリーグデビューを果たした際には、リーグ史上最年少出場記録を打ち立てており、その記録は現在も有効だ。

マルセイユでは当初まずまず順調に適応し、デビュー戦ではいきなり初ゴールも決めた。ただ、シーズン終盤はとりわけヌワネリにとって、そしておそらくアーセナルにとっても極めて不満の残るものとなった。4月初旬以降、このティーンエイジャーがピッチに立ったのはわずか1度、それも30分間だけだった。シーズン最後の4試合では、90分間ベンチを温めた。

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ヌワネリはBVBでいきなり先発入りするのか？

BVBでは、ヌワネリが早ければ次の週末、TSGホッフェンハイムとのアウェーゲームでデビューする可能性がある。場合によっては、いきなり先発の可能性もある。長期離脱中のコンスタンテリアスに加え、その試合ではサムエレ・イナシオも欠場する。トップタレントはブンデスリーガ開幕戦のHSV戦で途中出場直後にラフプレーによって一発退場となり、次のリーグ戦2試合を出場停止で欠くことになる。

今夏も再び移籍のうわさが持ち上がっていた、現在不運な状況にある控え常連のファビオ・シウバについて、ニコ・コバチ監督は攻撃的なハーフポジションではなく、不動のセルー・ギラシーのいるセンターフォワードでのライバル、あるいは脇役として「のみ」見ている。コバチ監督によれば、本来ならコンスタンテリアスの最良の代役であるはずのカーニー・チュクエメカは、再び身体面の問題を抱えており、ここまでの公式戦ではメンバー外となっている。

少なくとも今度の土曜日には、マクシミリアン・バイアーがコンスタンティノス・カレツァスの横のハーフポジションに入る可能性もある。ドイツ代表選手は本来、コバチ監督によって左ウイングバックに組み込まれる予定だった。