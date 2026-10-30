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ドーキング・ワンダラーズのマーク・ホワイト監督が、火曜日に行われた6部相当のヘメル・ヘンプステッド・タウン戦での激しいハーフタイムのチームトークを収めた映像が公開され、インターネット上で話題となっている。歯に衣着せぬ物言いで知られるノンリーグの指揮官は、チームが前半を1－2で折り返すと、罵り言葉を交えて激しくまくし立て、ロッカールームの家具をひっくり返した。

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激怒した監督がロッカールームで大暴れ

火曜夜、ドーキングのチームを率いるホワイト監督は、チームが序盤のリードを失うのを見て激怒した。その様子をYouTubeチャンネル『Bunch of Amateurs』が捉えている。グレン・モリスがリー・アンゴルとダリオン・ダウリッチのシュートを防いだ後、アルフィー・ラザフォードがマイケル・ジョンソンのニアサイドを破って先制。しかし、ジョージ・ウィリアムズがペナルティーエリア内の混戦から同点弾を決め、さらに終盤のPKも成功させた。ホワイト監督はハーフタイムに選手たちを激しく叱責した。

罵声を浴びせる監督に選手たちもぼう然

拡散された映像の中で、ホワイト監督は選手たちに怒鳴った。「お前ら、いったいどうなってるんだ？ ピンチ、ジョシュ、お前らはどうした？ いったい何で……」

選手たちが身をすくめる中、ホワイト監督はテーブルを殴り、ひっくり返しながら叫んだ。「何でこんなひどいピッチでプレーするんだ？ そんなのやめろ！ やめろ！ お前は交代だ。ひどすぎる。お前はすぐそばにいるだろ。もっと気合いを入れろ。まったくひどい。俺が恥をかく！ フルプレスをかけているときに、こんなひどいピッチでプレーするな！ ひどい！ 本当にひどい！ お前らで何とかしろ、このクソ野郎ども。チームメイトにもっと怒るべきだ。言っただろ。くだらない失点をするな。俺は心底あきれている。このスコアのまま終わらないことを祈ったほうがいい。言っておくぞ。お前らで何とかしろ、このクソ野郎ども。同じくだらないミスを繰り返さないよう、チームとしてもっと良くならなきゃダメだ。くだらないミスだ！ 今こそ根性を見せろ。根性を見せてみろ。出ていけ、とにかく出ていけ！ いつまでもここに座っていないで、出ていけ！」

ホワイト監督はいったん部屋を出て、選手たちが気持ちを立て直しているところに再び飛び込んできた。「殴り合いになりそうだ！ 誰がここに残れと言った？ 出ていけ！」。再びテーブルをひっくり返して蹴り、「出ていけ。今すぐだ！ 出ていけ！ 恥さらしだ！」と叫んだ。

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歯に衣着せぬ指揮官、ロッカールームでの激怒を擁護

拡散された映像について、ホワイト監督はその後、『Daily Star Sport』にこう語った。「最近は驚かされる人もいる。今のサッカーでは、実際に何が起きているのかよく分かっていない人もいるんだ。プレミアリーグが少し華やかだから、という面もある」

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「でも、サッカーに関わる人なら誰でも、火曜日に起きたようなことが毎週ではないにせよ、サッカー界では日常的に起きていると知っている。ただ、ドーキングには『Bunch Of Amateurs』が撮影しているという恵まれた環境があるから、人々がそれを見ることができる」

「そういうことだよ。カメラはもう7年ほど私たちのそばにある。正直に言って、カメラのことを意識することは全くない。ただ、今回は間違いなく普段より怒っていた」

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終盤の同点弾でホームの勝ち点1を確保

監督の叱責を受けたチームは後半に反撃し、ダヴィド・ロガルスキがCKに頭で合わせた。その6分後、ジョシュ・グリーンがハーフボレーでアウェーチームを再び勝ち越しに導いたが、89分にラザフォードが押し込んで同点。試合は3-3の引き分けに終わった。週半ばの試合で勝ち点1を手にしたホワイト監督率いるチームは、土曜日にメドウバンクでウェストン・スーパー・メアを迎える。監督を再び激怒させないためにも、立ち上がりの鈍さを避けることが重要になる。