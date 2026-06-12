「お前は裏切り者で愚か者だ」…イブラヒモビッチの大胆発言が批判を浴びる

スウェーデンの伝説的ストライカー、ズラタン・イブラヒモビッチはスポーツ番組「フォックス・スポーツ」で、2026年ワールドカップではクロアチア代表を応援すると表明した。 この発言はボスニアのファンから広範な怒りを招いた。

同メディアによると、スウェーデン代表として122試合62得点を挙げたイブラヒモビッチは、父親がボスニア系でも母親の故郷クロアチアを支持すると明かし、周囲を驚かせた。

最も注目する組を問われると、グループLを挙げ「イングランドがいる。トロフィーは故郷に戻るか？見てみよう」と発言。さらに「私もクロアチア系のルーツがあるので、この大会では彼らを応援する」と語った。

この発言は、同大会に出場するボスニア・ヘルツェゴビナで怒りを呼んだ。父のルーツを否定し、同国サポーターを侮辱したとの声も上がった。

SNSには「裏切り者だ」「父はボスニア人なのに」と怒りの声が殺到。一方で「ボスニアと答えてもよかったのに」と冷静な声も。

一方、クロアチア支持者は誇りと悔しさが交錯した。ある投稿はこう語った。 「君が全盛期にクロアチア代表だったら、2018年の優勝も夢じゃなかった」と書き、別のファンは「マンジュキッチとモドリッチがズラタンの後ろにいれば、どんなチームになっていただろう」と語った。

さらにイブラヒモビッチは、ガーナには「才能ある選手」がいると認めつつ、パナマには辛辣な言葉を投げた。 「イングランドとクロアチアにとって、パナマは格好の餌食だ。ただしガーナが足を引っ張り、勝ち点を奪う可能性もある」