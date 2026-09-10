シカゴ・ファイアーとインテル・マイアミの一戦は、MLS屈指のビッグネームがそろう試合だった。一方にはバイエルンのレジェンド、ロベルト・レヴァンドフスキ、もう一方にはリオネル・メッシ、ルイス・スアレスら。しかし、特に大きな話題を呼んだのはある1つのデュエルだった。

レヴァンドフスキはまず10分にホームチームへ先制点をもたらしたが、元レアルのスター、カゼミーロが後半開始直後の48分にゴールを決め、1-1のまま試合終了となった。

最大の騒動は終盤に訪れた。89分、再びレヴァンドフスキがマイアミのイアン・フレイにファウルを受けたように見える形でペナルティーエリア内で倒れたものの、主審はプレーを続行させた。

複数のアウェーチームの選手が38歳のもとへ詰め寄る中、メッシのアルゼンチン代表のチームメートであるロドリゴ・デ・パウルが、このポーランド人選手の胸を突いた。レヴァンドフスキは笑っていざこざを流したが、デ・パウルは収まる様子を見せなかった。

ロドリゴ・デ・パウルはロベルト・レヴァンドフスキに何を言ったのか？

動画の記録が示すように、デ・パウルはポーランドの歴代最多得点者に対し、「お前は一体何者なんだ、このバカが？！ 俺はコパ・アメリカを2回とワールドカップを勝ち取った。で、お前は？！」という言葉でも侮辱したとされる。レヴァンドフスキは表向きには落ち着いたままだった。

デ・パウルはメッシとともにコパ・アメリカ2021、そして2024を制し、現在32歳の彼にとって2022年にはカタールでのワールドカップ制覇が最高の栄冠となった。一方、ポーランドのレジェンドであるレヴァンドフスキは、ビャウォ＝チェルボニとともに大きなタイトルを勝ち取ることは一度もできなかった。