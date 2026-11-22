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キケ・サラスが後半アディショナルタイムに同点弾を決め、エル・グラン・デルビは1-1の引き分けに。試合終了後、アントニーがセビージャのサポーターと衝突した。ネルビオンでの白熱した一戦には、キケ・サラスとルシアン・アグメの試合後の発言も波紋を広げた。

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ダービー終盤の劇的展開後、アントニーが観客に叫ぶ

エスタディオ・ラモン・サンチェス・ピスフアンで行われた今季最初のエル・グラン・デルビは、セビージャとベティスが白熱した末に1-1で引き分けた。アントニーが後半早々、相手に当たってコースが変わったシュートでベティスを先制に導いたが、セビージャの下部組織出身であるキケ・サラスが後半アディショナルタイムに同点ゴールを決め、チームに勝ち点1をもたらした。試合終了後にはアントニーの行動が大きな話題となった。

試合を通じてホームサポーターから標的にされたアントニーは、終了の笛が鳴るとスタンドの方を向いた。DAZNが投稿した動画には、「お前たちはひどい。本当に最悪だ！」と叫ぶ姿が収められている。

キケ・サラスを巡りバルトラとアグメが応酬

同点弾の後、Teledeporteに語ったベティスのDFマルク・バルトラは審判の判定を批判。イスコが関わった先のプレーで退場になるべきだった選手が「同点ゴールを決めた」と主張した。これに対し、セビージャのMFルシアン・アグメがミックスゾーンで反論したと『Diario de Sevilla』が報じている。アグメはネルビオンでのサンチェス・マルティネス主審の判定も批判した。

「なぜキケ・サラスが退場になるんだ？ 主審はイスコへのファウルを取っただろう。彼らには文句を言い続けさせればいい。俺たちはそんなことに興味はない」とアグメは語った。「どちらのチームにとっても公平だったとは思わないが、特に俺たちに対しては、軽いファウルでも笛を吹いた。俺がジェスチャーをしていたと言って、イエローカードを出した。それが理由で、ダービーの開始15分後に警告を受けたんだ」

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終盤の劇的同点弾でセビージャの激闘はドローに

ホームのセビージャが多くのチャンスをつくったが、ヘディングやシュートは枠を外れるか、ブロックされた。83分にはガブリエル・スアソのシュートがポストを叩き、後半アディショナルタイム1分にはキケ・サラスが遠い位置から鋭いシュートを決めた。試合後にセビージャFC+に語ったキケ・サラスの言葉には、喜びと悔しさが入り交じっていた。

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「結局、あのゴールはチームの素晴らしい働きへのささやかな報いだ。特に前半は僕たちが相手を圧倒し、たくさんのチャンスをつくった」とキケ・サラスは語った。「満足して帰ることはできない。僕たちは最初から勝つつもりで臨んだし、それは明らかだったと思う。でも、どうしてもボールが入らない時もある。心に残るのは、チームの懸命なプレーと献身、そして僕たちの勢いが落ちた時も、今週を通じても声援を送ってくれたファンのことだ」

激しいダービーを経て、次は欧州での試合へ

勝ち点を分け合う結果となったものの、アグメはセビージャの戦いぶりを評価した。「僕たちが相手を上回り、より多くのチャンスをつくり、試合の大半で優勢に立って勝利に値したことは、誰もが見たはずだ」

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今季最初のダービーが引き分けに終わり、関心は今後の欧州での試合へと移る。その中には、ベティスがブラチスラバに遠征するチャンピオンズリーグの一戦も含まれる。