レアル・マドリードを率いるジョゼ・モウリーニョ監督は、激しい球際の攻防と高いフィジカル強度を武器とする相手と対戦した際に、自チームには明確な弱点があると結論づけた。そしてフェデ・バルベルデ、キリアン・ムバッペ、ヴィニシウス・ジュニオール、アルダ・ギュレルの4人は、こうしたタイプの試合に対応する能力を高め、大一番で相手にひるまないことが求められていると強調した。

スペインのサイト「デフェンサ・セントラル」が報じたところによると、モウリーニョはレアル・マドリードの選手たちには球際の攻防に対応するうえでさらなる強さと賢さが必要であり、加えて審判とのコミュニケーションを改善する必要があると考えている。これは、判定を巡って物議を醸し、期待された水準に届かない出来だったダービーの試合から得た所感を受けてのものだ。

ポルトガル人指揮官は記者会見で、判定を巡る論争は無視できないとしながらも、同時にそれによってレアル・マドリードのプレーに表れた問題が覆い隠されるわけではないと力説した。

彼の評価によれば、90分を通じてフィジカルの強靭さと精神的な集中力が求められる試合に対応するうえで、一部の選手にはいくつかの難しさが見られたという。

モウリーニョは、求められる強さはフィジカル面にとどまらず、選手たちがピッチ内で状況をどう管理するかという点も含まれると見ている。

彼は、カン・インジェのキックを受けた後もピッチに倒れ込まなかったことを理由にバルベルデを批判し、アトレティコ・マドリードの選手なら似たような状況を別のやり方で利用し、おそらくより厳しい判定を得るために痛みを大げさに表現していただろうと指摘した。

ポルトガル人指揮官はこの一件を、試合で起きた別の出来事と関連づけた。それは、ジュード・ベリンガムの膝を踏みつけたにもかかわらず、クティ・ロメロがレッドカードを免れた場面だ。

アルゼンチン人ディフェンダーは痛みに叫びながらピッチに倒れたままでいたが、モウリーニョはこの光景について、受けたカードよりも重い罰を避けることを狙ったものだと見た。特に、審判の前で彼の状況が難しくなったように見えた後だっただけになおさらだ。

監視下に置かれるギュレル、ムバッペ、ヴィニシウス

モウリーニョは、アルダ・ギュレルについて、1対1の局面での存在感を高める必要があると考えている。彼の見方によれば、相手のタックルに対して脆さを見せたからだ。

相手の選手たちは、ギュレルが大きな才能を持っていると認識していることから、序盤から彼を狙い始めた。一方でギュレルは、試合がより激しく接触の多いものになると、いくつかの点で苦しさを抱えていた。

また指揮官は、試合中のムバッペとヴィニシウスの動きに不満を示した。特に、この2人がプレスから引いてしまったり、守備のタスクに積極的に加わらず試合の流れを眺めるだけになったりしたときにだ。

モウリーニョはヴィニシウスに対して怒りをあらわにし、後方に戻って守備の働きを手伝うよう要求して怒鳴りつけた後、53分に彼を交代させた。

モウリーニョは、こうした所感がひとつの試合だけに関わるものだとは見ていない。バレンシア、ヘタフェ、オサスナといったチームを相手にこの種の対戦が繰り返されると予想しているからだ。過去の試合において、相手が高いフィジカル強度を押しつけ、試合を球際とスペースを巡る争いに変えたとき、レアル・マドリードの何人かの選手が苦しむことが証明されている。

こうした理由から、モウリーニョはシーズン中に強豪相手でこれらの問題が繰り返される前に、できるだけ早く解決したいと考えている。