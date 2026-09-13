公式戦5試合で5勝、3試合でクリーンシート、そして2015年以来最高のブンデスリーガ開幕――ボルシア・ドルトムントは現在、実に順調に勝ち進んでいる。今季開幕直後のここまでに見せているウェストファーレン勢の姿は、昨季のそれとよく似ている。BVBは簡単には崩れず、守備は安定し、前線では効率よく仕留める。ニコ・コバチ監督率いるチームと対戦することほど、気の重いことはそう多くないだろう。

もっとも、今季はまだ始まったばかりであり、この状況の是非をあまり深く論じる段階ではない。今後も多くのことが起こり得るし、多くの変化もあり得る。本当に根拠ある評価を下すには、さらに多くの試合を見なければならない。

ただ、現時点ですでに言えることもある。ドルトムントはプレー内容の面で、依然として成功を収めてきたコバチ流のジレンマの中にあるということだ。この点について、開幕前に首脳陣から指揮官に課された要求は明確だった。「もちろん、次の一歩も踏み出したい」とスポーツ部門マネージングディレクターのラース・リッケンは語っていた。同僚のカルステン・クラマーはこう表現した。「ハードワークとスペクタクルは補完し合わなければならない。その部分でアクセントをつけたい」

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BVBはパーダーボルンを圧倒していた？ 「私はまったくそうは見なかった」

しかし、ここまではそのどちらも実現できていない。BVBは有望な移籍市場の夏を過ごし、ジョーイ・フェールマンという、中央でいつものコバチ流のU字型ビルドアップを打破し、より多くのバリエーションをもたらせる選手も獲得した。だが、創造性に乏しい組み立ては、これによっても構造的にはまだ改善されていない。人選の違いや、チャンピオンズリーグの試合の余波とは無関係に、である。

BVBがなぜそれほど圧倒的だったのか。土曜午後、ジグナル・イドゥナ・パルクでのパーダーボルンの0-3敗戦後、ラルフ・ケッテマンはSkyでそう問われた。昇格組の指揮官は、そこに対して正しい答えを返した。「私はまったくそうは見なかった」。ケッテマンにとって、両チームの差は最後の局面での効率性にあった。

この見立てもまた正しかった。それまで無得点、そしてなお無得点のSCPは、ボルシアと比べてより成熟したプレーの形と、ボール保持時・非保持時の両方で明確なゲームプランを示していた。ハーフタイム時点で、相手ペナルティーエリア内でのボールタッチ数はアウェーの15対8、ボックス内シュート数も5対1とリードしていた。

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BVBには依然として、チーム全体で遂行されるプレーアイデアが欠けている

それでもドルトムントが1-0でリードしていたのは、よく運ばれたカウンターが1本あり（！）、それがパーダーボルン守備陣のミスにも助けられて十分だったからだ。それ以外では、BVBはオストヴェストファーレン勢のマンツーマン守備からプレーで抜け出し、計画的にボールを相手ゴール方向へ運ぶことに大きな苦しみを抱えていた。その原因の1つは、パスの距離感がしばしば単純に広すぎたことだった。

つまり、ボールを持った際のウェストファーレン勢には、依然としてチーム全体で遂行されるアイデアが欠けている。土曜のようにクリエイティブなコンスタンティノス・カレツァスが不在ではなかった、それ以前の試合でも同様だった。結果として、昇格組を相手にしても、BVBは内容面でいかなる支配力も示せなかった。試合を通して一度もだ。その代わりに、コバチのチームは今も個のクオリティーに支えられている。途中出場のフェリックス・ヌメチャが決めた見事な2ゴールが、最終スコアを形作ったこともその裏付けとなった。

「自分たちのベストゲームだったとは思わない。それでもまた勝つ方法を見つけた。これは良い兆候だが、特に最後の局面では自分たちで難しくしてしまった。そこは改善しなければならない」とイーサン・ヌワネリは語った。さらに、Skyの専門家ディートマー・ハマンは「これは泥臭い勝利だった。彼らは良いプレーをしたわけではない。パーダーボルンを崩すのに長い時間帯で本当に苦しんでいたし、後半も相手が多くの時間帯で試合を握っていた」と分析した。

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昔から変わらないBVBの課題：内容面で限界のあるサッカー

実際にそうだったという事実は、ボルシアにとって十分に懸念材料となるはずだ。ドルトムントは後半の多くの時間帯で、新たなメトロノームであるフェールマン、そしてその後のヌメチャ投入にもかかわらず、試合を落ち着かせることができなかった。もちろん2-0を狙い、そのためのチャンスも作ってはいたが、当初それは決まらなかった。その一方で、パーダーボルンは何度もドルトムントのペナルティーエリア周辺で同点の気配を漂わせた。

これは昔から変わらない話だ。まさにこの点で、BVBは早急に上積みを必要としており、コバチはチームをぜひとも進化させなければならない。そうならなければ、結果は昨季と同じになる可能性が高い。つまり、定期的に勝利と勝ち点を保証する一方で、内容面ではあまりに制約の多いサッカーにとどまり、同等あるいはそれ以上の質を持つ相手と当たれば、すぐに限界が見えてしまうということだ。

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BVB：5試合で5勝――だが依然としてスペクタクルはなし

少なくとも、これまでの試合で、たびたび口にされてきた「スペクタクル」は見られていない。というのも、それはホッフェンハイム戦での3-2勝利のような荒っぽい試合展開を指すものではないからだ。あの試合では60分間にわたってBVBらしさは何も見られず、0-2から持ち直したとはいえ、最後は非常に幸運な勝利だった。あるいは、先週火曜日にビジャレアル相手に先制した後のチーム全体の受け身な姿勢を指すものでもない。ここで言うのは、プレーの質、戦術的成熟、自信に満ちたボール保持、そして絶え間ない得点の脅威にあふれた支配的なパフォーマンスのことだ。

そこに到達するまで、コバチにはまだ多くの仕事が残されている。それでも、彼には今後も時間と機会が与えられるだろう。勝利の多さは、疑いようもなく彼を支持する材料であり、サッカーにおいて最も重要な通貨でもある。パーダーボルン戦でもそうだ。特に、この数字を見ればなおさらである。SCP戦で勝ち点3を手にしたことで、BVBは2012-13シーズン以降、昇格組相手の61試合でまだ38勝目にすぎない。一方、バイエルンはこうした対戦60試合で53勝を挙げている。

BVB、試合日程：ボルシア・ドルトムントの今後の試合