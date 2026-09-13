ポーランド代表の歴代最多得点者は、フロリダのクラブとの勝ち点1を分け合った一戦でも、あらためて自身のスポーツ面での価値を示した。木曜日に主将としてチームをピッチに導いたレヴァンドフスキは、シカゴの一時的なリードとなるゴールを決めた。

38歳のストライカーがアメリカで強烈な印象を残したのは、これが初めてではない。今夏に移籍金なしで加入して以降、このベテランはすでに公式戦13試合で7得点2アシストを記録している。

そして、この得点力こそが、指揮官を強く感銘させている要素でもある。「ボールを取りに行こうとする意志、そしてその後にあの形でゴールを決める力。このリーグに、ああいうゴールを決められるストライカーはそう多くない」とベルハルターは語った。

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グレッグ・ベルハルターはロベルト・レヴァンドフスキの何を特に称賛しているのか？

シカゴの指揮官はピッチ上の成果に加え、とりわけその人間性と、新戦力がチーム内の序列に与えた影響を高く評価している。元バイエルンのこの選手は、イリノイ州のチームの構造を短期間で目に見えて変え、あらゆる面でレベルを引き上げたという。

「ロベルトが来てから、チーム内のコミュニケーションはおそらく5倍良くなった。それが彼の役割の重要な一部だ。彼は勝ちたいという思いを示しているし、それがどれほど大切なことかが見て取れる」とベルハルターは続けた。一方で、レヴァンドフスキの数字をさらに伸ばすためには、ポーランド人FWのチームメートにもさらなる働きが求められると指揮官は指摘する。「彼を良いポジションに持っていくために、僕たちはもっと良い仕事をしなければならない」

レヴァンドフスキの北米行きは、すでに春の時点で兆候が見えていた。5月、ストライカーはバルセロナとの今季限りで満了となる契約を延長しないことを正式に発表。その後、シカゴ・ファイアーは6月末に動き、移籍金のかからないこの傑出した選手を7月1日付で確保した。その少し前には、レヴァンドフスキはポーランド代表の一員としてW杯プレーオフでスウェーデンに敗れていた。

ロベルト・レヴァンドフスキは通算14度のリーグ優勝を果たした

アメリカ行きによって、このストライカーは輝かしいキャリアの新たな章を開いた。ドイツ、スペイン、そして母国ポーランドで、このFWは通算14度のリーグ優勝を積み重ねた。キャリア最大の成功を収めたのは2020年で、バイエルン・ミュンヘンの一員としてチャンピオンズリーグを制し、トレブルを達成した。国際舞台でも基準を打ち立てており、代表167試合出場、89得点で、母国の歴代最多出場選手であり、歴代最多得点者でもある。

シカゴで、レヴァンドフスキは名だたる先人の足跡をたどっている。ファイアーでは、バスティアン・シュバインシュタイガーの後を追う形だ。ミュンヘン時代の元チームメートは2017年から約3年間にわたってこのMLSフランチャイズでプレーし、2019年秋に現役生活へ終止符を打った。