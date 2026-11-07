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バイエルン・ミュンヘンのマヌエル・ノイアーが、ブンデスリーガのマインツ05とのアウェー戦で再び負傷し、前半終了前に交代を余儀なくされた。

40分、バイエルンは一度は1-1の同点ゴールを許した。アミリのフリーキックがヨナタン・ターとノイアーにわずかに触れてファーサイドへ抜けると、イ・ジェソンが無人のゴールに頭で押し込んだ。しかし、この得点はVARの介入による数分間の確認の末、フリーキックの時点で韓国人選手がオフサイドの位置にいたとして取り消された。

この判定にホームチーム側からは激しい抗議の声も上がった。タッチライン際で特に強く抗議したスタッフの一人には、ロベルト・シュレーダー主審からイエローカードが提示された。

失点とされた場面の直後、ノイアーは治療を求め、右足のスパイクとソックスを脱いだ。バイエルンの医療スタッフとの協議を経て、40歳のノイアーはプレーを続けられないと判断され、ヨナス・ウルビヒと交代した（45分）。

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ノイアーは土曜夜に検査を受ける予定で、診断結果はまだ出ていない。ただ、チームメートのヨシュア・キミッヒは試合後のSkyのインタビューで悲観的な見方を示した。「1週間後にまた練習できるようには見えませんでした。マヌはそもそも痛みを決して認めないんです。その彼が交代するとなると、残念ながら深刻なものかもしれません」

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マヌエル・ノイアーが最近抱えていた問題は？

ノイアーは足の腱の炎症による長期離脱を経て、つい先週の火曜日に復帰したばかりだった。チャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーに敵地で2-0と勝利した試合ではフル出場したが、出番は少なかった。試合終了後にはAmazon Primeで離脱期間について率直に語り、何が最もつらかったかを明かした。「痛みです。間違いなく」と答えた。

さらに、「毎日、歩くときに痛みがありました。朝起きたときもです。今朝もまた、歩くときに痛みがありました」と続けた。腱の炎症が、土曜日に痛めた足に起きていたのかどうかについて、バイエルンは公式には明らかにしていない。

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ノイアーにとっては、記録を樹立した試合が残念な形で終わった。マインツ戦への出場により、ノイアーはバイエルンの選手としてブンデスリーガに出場した史上最年長選手となり、ベルント・ドレハーの記録を更新した。