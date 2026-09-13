土曜夜に行われたブンデスリーガのケルン対ブレーメン戦（1-1）の傍らで、マテウスはSkyでエル・マラについて次のように語った。「彼は間違いなくユルゲン・クロップ向きの選手だ。ユリアン・ナーゲルスマン向きの選手でもあっただろう」

ナーゲルスマンは2025年11月、エフツェーでの急成長を受けてエル・マラを初めてドイツ代表に招集した。ただ、U-21ドイツ代表の同選手（7試合1得点）は、A代表デビューをまだ果たせていない。W杯本大会のドイツ代表メンバーからも外れており、当時はかなり意外な決定として受け止められた。大会前にレナルト・カール（18、バイエルン）の攻撃的な選手が重傷を負った際も、エル・マラはナーゲルスマンの構想から漏れ、ライプツィヒのアサン・ウエドラオゴ（20）が追加招集された。

マテウスはこの選考について独自の見方を示しており、少なくとも競技面の理由ではないとみている。「もしかしたら、彼の周囲が騒がしくなりすぎるから連れて行かなかったのかもしれない。でも、まさにそれこそが必要なんだ。彼のようなスピードを持つ選手は、自分の強みを発揮できる。彼にはトップレベルで戦うために必要な武器がある」

FCブレントフォードへの移籍を断ったとされる話、ドルトムントからの関心、さらにケルンとの驚きの契約延長を含む慌ただしい移籍市場の夏を経て、エル・マラはシーズン序盤を好調にスタートさせ、第1節ホッフェンハイム戦（2-1）では得点も記録した。

前週のシュトゥットガルト戦（1-4）は病気で欠場。ブレーメンとの引き分けでもコンディション不良のため当初はベンチスタートとなり、最後の15分間から投入された。

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ケルンのレネ・ワグナー監督（38）は、エル・マラのドイツ代表入りの可能性についてこう語った。「彼はすでに一度入っていた。まだやり取りはない。ザイドは今、結果を出して自分をアピールしたいと思っている。今日は残念ながらベンチからだったが、大きなエネルギーをもたらしてくれると期待している」。また、FCの得点者リントン・マイナ（27）は、このアタッカーについて「ベンチからまだ“爆弾”が来る」と絶賛した。

ケルンは勝ち点4で現在11位。来週はハンブルガーSVとのアウェー戦が控えており、その後に今季最初の代表ウイークへ入る。エル・マラがA代表に入るかどうかは木曜日に決まる。その日にクロップが初の招集メンバーを発表する。

エル・マラを招集するのか？ クロップがDFBで新戦力に門戸を開く

Skyによれば、クロップはその中でエル・マラを起用する考えだという。新たなDFB指揮官は彼に大きな可能性を見ており、就任当初からケルンのこの選手に信頼を与えたいと考えていると、数週間前の時点で同局は伝えていた。

クロップは7月末の就任会見ですでに新顔に大きく門戸を開く姿勢を示しており、さらにウイングの選手が自身の下で決定的な役割を担うことも強調していた。「どんな相手でもピッチを非常に狭くすることができる。そこで得られる唯一の利点は、ウイングでのほんの短い瞬間だ。現代のゲームメーカーはウイングにいる」とクロップ。スピード、ドリブル力、そして無駄のないゴールへの推進力を持つエル・マラは、少なくとも攻撃面だけを見れば、強度の高いクロップのサッカーに非常によく合っている。ただし、重要になるのはゲーゲンプレスでの働きでもある。

ドイツはネーションズリーグで、まずアムステルダムでオランダと対戦する（9月24日）。その3日後にはアウクスブルクでギリシャと対戦し、クロップにとってホーム初戦を迎える（9月27日）。さらにドイツはネーションズリーグの残り2試合でセルビア（10月1日、ミュンヘン）と、再びギリシャ（10月4日、テッサロニキ）と戦う。