「おそらく人々が知らない彼の一面だ」：バイエルン指揮官ヴァンサン・コンパニがキム・ミンジェについて語る

昨季のバイエルンでは、センターバックのレギュラーはダヨ・ウパメカノとヨナタン・ターで、キム・ミンジェはその第一控えという位置づけだった。現時点では、今後この序列が変わることを示すものは何もない。「そんなに絶対的に決めつけないでほしい」と、ヴァンサン・コンパニ監督は月曜日、バイエルンのアジアツアー中に韓国・済州島で行われた記者会見で語った。

「これは私が好む競争であり、マンチェスター・シティでも自分自身が経験してきたものだ」とコンパニ監督は説明した。「最も重要なのは、ピッチ上で自分を証明することだ。その点については、ミンジェを称賛したい。何が起きても、彼は集中を切らさず、ピッチで行動によって示している」

昨季、キムは当初ほとんど出場機会を得られなかった。「今こそミンジェと話すべきタイミングかもしれない、と思った場面は何度もあった」とコンパニ監督は振り返った。「話をしたこともあれば、そっとしておいたこともある。どんな状況でも彼は正しい反応を見せ、トレーニングでもピッチ上でも全力を尽くしていた」

シーズン終盤には、当時すでに決着がついていたブンデスリーガでキムが多くの出場時間を積み重ね、その結果、ウパメカノとターはカップ戦のノックアウトゲームに向けて休養を取ることができた。

バイエルン、火曜日に済州とテストマッチ

現在、バイエルンはキムの母国である韓国で新シーズンに向けた準備を進めている。火曜日の13時には、済州SK FCとのテストマッチが行われる。キムとターは遠征メンバーに入っている一方、ウパメカノはフランス代表としてW杯準決勝に出場した後の特別休暇中だ。

来季に向けて、キム自身は「監督が自分に多くのチャンスを与えてくれることを願っている」と話し、いつも通り控えめにこう続けた。「ヨナタン・ターやダヨ・ウパメカノと競い合えることをとてもうれしく思っています。バイエルンでは毎シーズン、激しい競争があります。でも、僕たちはお互いに良い関係も築いています。多くの意見交換もしているので、とても満足しています。彼らから多くを学べます」

メディア対応の最後には、キムのあまり知られていない一面についてもコンパニ監督に質問が飛んだ。「彼に信じられないほどのユーモアのセンスがあることを、人々はまったく知らない」とコンパニ監督は言い、笑みを浮かべながらこう付け加えた。「本当にそうなんだ。誰かの選手がミンジェの隣に立つと、彼は笑い始める。それが、みんなの知らない彼の一面なのかもしれない」