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ジャンルイジ・ドンナルンマは、日曜夜に行われたネーションズリーグでイタリアがベルギーに1-4で敗れた際、チームには肉体的にも精神的にも前戦の疲れが残っていたと考えている。イタリア代表の主将は、準々決勝進出を逃したチームが、前のフランス戦で勝利した際の強度を再現できなかったと認めた。

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好スタートもブリュッセルで崩れたイタリア

UEFAネーションズリーグ準々決勝進出にはブリュッセルで引き分けるだけでよかったイタリアだが、グループ首位から3位に転落した。フランス戦で2得点を挙げたピオ・エスポジトが先制点を決めたものの、マキシム・デ・カイペル、ナタン・ンゴイ、ジェレミー・ドク、ディエゴ・モレイラのゴールでベルギーが効率よく逆転した。

エスポジトは終盤のPKもセンネ・ラメンスに阻まれた。守備的に戦うとの予想に反したアウェーのイタリアだったが、GKジャンルイジ・ドンナルンマがケヴィン・デ・ブライネのシュートをはじめ、好セーブを見せたことで、さらなる失点を免れた。

ドンナルンマ、フランス戦の疲労に言及

ベルギーのマルク・ファン・ボメル監督は、ドンナルンマの好守がなければ自分たちは「6得点していただろう」と認めた。イタリアの主将ドンナルンマは『RAI Sport』に対し、3日前にサン・シーロでフランスに3-1で逆転勝利した試合が影響したと語った。

「残念ながら、これも学ぶ過程の一部だ。僕たちは新しい時代をスタートさせたのだから、こうした浮き沈みはあり得る」と語った。「あの時の僕たちが驚異的だったわけでも、今の僕たちがひどいわけでもない。フランス戦は素晴らしい夜だったが、あの結果をつかむためにエネルギーを使いすぎたのかもしれない。だから、わずか3日後の今日は少し疲れていた」

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「あれほど気持ちの高まる試合をした後で、すぐに同じレベルでプレーするのは簡単ではない。言い訳ではないが、先日ほど鋭さがなかったのは確かだ」

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「正直に言えば、僕たちがネーションズリーグでここまで良い戦いをするとは誰も予想していなかった。本当に印象的な試合もあったが、今夜はベルギーの方が上だった。改善しなければならないことは分かっている」

マンチーニ監督のチーム再建で露呈した戦術面の弱点

イタリアは攻守の切り替えで繰り返しスペースを空けた。ドンナルンマも試合後、この問題を指摘した。「振り返るべきなのは、あまりにも多くのカウンターを許したことだ。カウンターを未然に防ぐためのマークを改善しなければならない」と語った。「この敗戦は貴重な学びになるし、そうしなければならない。監督もすでに、顔を上げる必要があると言っていた。つらい結果だった。僕たちは皆、この大会で勝ち進みたかった」

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ロベルト・マンチーニ監督はミランのウイング、アルファジョ・シセをA代表でデビューさせ、ローマのニッコロ・ピジッリを公式戦で初先発させるなど、起用する選手の幅を広げた。ドンナルンマはこの移行を前向きに捉えている。「監督は特別な存在で、僕たちを大いに助けてくれる。僕たちも若い選手を助けなければならない。欧州選手権予選が近づいていて時間があまりないことは分かっているが、彼らにはプレーして経験を積む必要がある。興味深い若手選手は大勢いるが、もっと頻繁にプレーしなければならない」

若いチームに迫る欧州選手権予選

ネーションズリーグ準々決勝進出を逃したイタリアは、間近に迫る欧州選手権予選へと焦点を移す。マンチーニ監督は、ブリュッセルで露呈した守備への切り替えの問題を修正しながら、シセやピジッリのような経験の浅い有望株を早急にチームへ組み込まなければならない。浮き沈みの激しい代表戦期間を経て、安定した戦いを見いだすことがイタリアの再建には欠かせない。