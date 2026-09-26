「おそらく、私は何度でも同じようにしたと思う」と、彼は『Bild』紙に語った。クルトは18歳の誕生日を迎えて間もなく、移籍金300万ユーロでボルシアMGからFCバイエルンへ移籍したが、そこでうまくやれなかった。

「もしグラートバッハに残っていたらどうなっていたかなんて、結局のところ誰にも分からない。あの時何が起きていたかなんて、誰も知らないからね」と、現在30歳になった本人は指摘した。ミュンヘンへの移籍は大きなメディアの注目の中で行われたが、クルトは後になってそれを理解できなかったという。「メディアでは本当に、本当に大きく騒がれた。最終的には実際以上に、少し悪く描かれていた」と述べた。

ミュンヘンで成果を残せなかった1年半の後、ドイツ王者はわずか50万ユーロで彼をヘルタ・ベルリンへ売却した。ベルリンでは3年間を過ごし、その後はオーストリア、スロバキア、トルコでもプレーした。「今は自分のサッカースクールを持っていて、楽しみながら今でもサッカーをしている」とクルトは今回明かした。

シナン・クルトは何を変えるだろうか？

クルトは今の自分なら、18歳の自分にいくつか助言を送るという。「あの頃の自分より、もっと真剣にすべてを受け止めるようにと言うだろうね。才能だけに頼るのではなく、もっとメンタリティーを見せるように、と」と話した。

シナン・クルトがFCバイエルンでブンデスリーガに出場したのは、2015年4月25日のヘルタ・ベルリン戦での1試合のみ。1-0の試合で、彼は後半開始後に途中出場した。ベルリンでは、首都クラブでの2度の短時間出場で、ドイツ1部リーグではさらに5分間プレーした。