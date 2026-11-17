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アル・アハリを率いるオランダ人のマリノ・プシッチ監督が、伝統のライバルであるアル・ナスルとの注目のクラシコを前に、選手たちとの対立を激化させている。

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アル・アハリは次の金曜日、ジッダのアルインマ・スタジアムにライバルのアル・ナスルを迎え、ロシュン・リーグ第9節の延期分を戦う。

サウジアラビアの『オカーズ』紙によると、アル・ナスルとのクラシコを目前に控えたこの数日間、アル・アハリのチーム内は選手たちとプシッチ監督の対立により、緊迫した空気に包まれていたという。

同紙は、ここ数日のある練習セッションで事態が爆発したと伝えている。一部の選手が、プシッチ監督の技術面および戦術面のプランに納得できず、監督と激しい口論になったという。

選手たちは、これまで結果が出ていないにもかかわらず、プシッチ監督が自らのスタイルや戦術的な信念に固執していることへの不満を表明。これを受けて、オランダ人指揮官は練習場を後にしたという。

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問題はそれだけにとどまらない。選手たちは、オランダ人指揮官がウクライナ人MFアルテム・ボンダレンコをえこひいきし、自らの選択の正しさを証明するために、たとえ他の選手たちを犠牲にしてでも全員を彼のために働かせていると非難したという。

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同紙によれば、こうした問題を受けて一部の選手は精神面や士気に影響が出ており、コーチングスタッフの接し方によって疎外感を抱き、信頼を失っているという。

アル・アハリのサポーターは、こうした雰囲気が注目のアル・ナスル戦に影響を及ぼすことを懸念している。とりわけこの一戦は、アル・アハリがロシュン・リーグの優勝争いに復帰できるかどうかを左右する重要な試合となる。

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アル・アハリは7勝4敗の勝ち点21でサウジ・リーグ6位につけており、首位に立つアル・ヒラルとは9ポイントもの差がある。

一方のアル・ナスルは勝ち点28で3位。アル・ヒラルとは2ポイント差で、2位のアル・カーディシーヤとは得失点差のみで後れを取っている。

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アル・アハリのサポーターはSNS上で「プシッチ退任こそ我々の要求」と題した大規模なキャンペーンを展開し、現在の不振を理由にオランダ人指揮官の解任を求めていた。

このキャンペーンは最近になってさらに激しさを増しており、とりわけサウジ・ロシュン・リーグ第12節でアル・アハリがアル・シャバブに1-6と大敗を喫して以降、その勢いは強まっている。

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一部の報道では、チームの不振を受けてアル・アハリが近くプシッチ監督の解任を望んでいるとも伝えられているが、金銭面が唯一の障害となっているという。

プシッチ監督は今年8月にアル・アハリの指揮官に就任。ニューカッスル・ユナイテッドを率いるため突如退任したドイツ人のマティアス・ヤイスレ監督の後任としてチームを引き継いだ。

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ジッダのクラブを率いて以降、プシッチ監督は18試合を戦い、11勝2分け5敗という成績を残している。