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マンチェスター・ユナイテッドのDFパトリック・ドルグは、日曜日にホームで行われたアストン・ヴィラとの波乱の一戦で、96分に劇的な同点ゴールを決めたものの、4-4の引き分けに終わり、ほとんど喜べないと明かした。オールド・トラッフォードで2点差を2度追いついたが、苦戦するマイケル・キャリック監督のチームはプレミアリーグの降格圏にとどまったまま、代表戦による中断期間を迎える。

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終盤のヘディング弾で乱戦の勝ち点1を確保

ドルグがアディショナルタイム6分にCKを頭で押し込み、その4分前にはジョシュア・ザークツィーも得点して、マイケル・キャリック監督率いるチームを救った。土曜日にノッティンガム・フォレストがマンチェスター・シティを破ったことで下位3チームに転落していたホームチームは、プレミアリーグで初めて、1試合で2度にわたり2点差を追いついたチームとなった。それでも、この勝ち点1を得ても残留圏まで勝ち点1差だ。

サイドバック、チーム全体の奮起を要求

ウナイ・エメリ監督率いるチームは、アリソンがセンネ・ラメンスを破って先制し、続いてニコラス・ジャクソンがこぼれ球を押し込んで、開始4分までに2-0とリードした。ブバカル・カマラがマテウス・クーニャにファウルを犯し、16分にブルーノ・フェルナンデスがPKを決めると、44分には元ヴィラのMFユーリ・ティーレマンスがヌサイル・マズラウィの折り返しから同点弾を挙げた。それでも、試合終了後のドルグには悔しさが残った。

『Sky Sports』に対し、ドルグはこう語った。「うれしくない。僕たちは厳しい状況にいる。抜け出すには一緒に戦わなければならない。負けるより引き分けの方がいいが、より良いチャンスがあったのは僕たちだ。全員が自分を見つめ、十分にやれているか自問しなければならない。監督とクラブのために戦い、みんなでこの状況を抜け出さなければならない」

「もちろん、降格圏にいるのはつらい。まだ試合はたくさんある。代表ウィークから全員が万全の状態で戻り、勝ち始める必要がある」

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歴史的な反撃にも守備のミスが影を落とす

後半に入るとヴィラが再び主導権を握った。ディオゴ・ダロトがアリソンに犯したファウルで得たPKをジョン・マッギンが48分に決め、53分にはレニー・ヨロとラメンスがFKをクリアできず、レオン・ゴレツカが押し込んだ。しかし、ユナイテッドは120.8kmを走り、2026年のキャリック監督体制下で最長の走行距離を記録。火曜日のローマ戦での勝利に続き、1週間で3度目となる2点差からの追いつきを果たした。

キャリック監督はドルグについて『BBC Match of the Day』にこう付け加えた。「彼がいてくれるのはいいことだし、起用の仕方には慎重を期してきた。途中出場して違いを生み出してくれた。もちろん、今の順位を改善しなければならない。守備を引き締めれば、直近3試合から今後につなげられることは間違いなくたくさんある」

代表ウィーク後に待つ残留争い

両クラブはそれぞれ異なる悔しさを抱え、代表ウィークによる2週間の中断に入る。ヴィラは終盤まで保っていたリードを失い、8位に浮上する機会を逃した。一方、キャリック監督にはチームの不安定な守備を立て直す重圧がかかり続ける。ユナイテッドが下位3チームから抜け出すには、国内リーグ再開後、粘り強い反撃を勝利につなげなければならない。