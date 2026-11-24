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スペインでの苦境が深まるトレント・アレクサンダー＝アーノルドに、レアル・マドリーを退団し、セリエAに移籍する可能性が指摘されている。イングランド代表の右サイドバックは、土曜日に2-1で勝利したセルタ・ビーゴ戦で交代する際、自チームのサポーターからブーイングを浴びた。欧州サッカーに詳しいアンディ・ブラッセルは、サンティアゴ・ベルナベウで「彼にとってうまくいかない」と考えている。

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セルタ・ビーゴ戦でブーイング

アレクサンダー＝アーノルドは土曜日、ジョゼ・モウリーニョ監督から久々に先発の機会を与えられたが、マドリーがセルタに2-1で競り勝った一戦で厳しい夜を過ごした。試合を通じてやじを浴び、ホームでチームが0-1とリードを許していた57分に交代する際には、大きなブーイングを受けた。

その後、マドリーはアレクサンダー＝アーノルド不在の中で 逆転勝利を収めた 。スペインのメディアも手厳しく、『SPORT』は同選手に10点満点中3点を付けた。talkSPORTの独占取材に応じたブラッセルは、「トレント・アレクサンダー＝アーノルドにとって、ここでのプレーはうまくいっていないという印象がますます強まっている」と語った。

「モウリーニョ好みのサイドバックではない」

ブラッセルは、ケガやアレクサンダー＝アーノルドの加入の経緯、移籍初年度のマドリーの苦戦を挙げた。「要因はいくつもあると思うが、うまくいかないように感じる」と語っている。モウリーニョ監督が夏に最初に獲得したのはデンゼル・ダンフリースで、現在は右サイドバックにフェデリコ・バルベルデが優先して起用されている。

「彼がモウリーニョ好みのサイドバックではないことも、シーズン開幕時から分かっていた」とブラッセルは付け加えた。「モウリーニョが好むのは、外側を駆け上がる攻撃的なサイドバックだ。デンゼル・ダンフリースがまさにそうだ。ダンフリースが最初の補強だったことには意味があると思う」

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次の移籍先にはセリエAを予想

ブラッセルは、マドリーが来夏にアレクサンダー＝アーノルドを放出する可能性があると考えている一方、プレミアリーグへの復帰は考えにくいとみている。「プレミアリーグの上位クラブを見ても、現時点で彼の加入先となる枠がどこにあるのか、なかなか見えてこない」と話した。

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代わりに挙げたのが、リヴァプール時代の元チームメイトであるカーティス・ジョーンズと、イングランド代表のサイドバック、ジェド・スペンスが現在インテルでプレーするイタリアだ。「キャリアを立て直すためにイタリアへ渡った選手は大勢いる」と語り、給与の引き下げか期限付き移籍が必要になる可能性も付け加えた。

モウリーニョ監督の方針にも注目

モウリーニョ監督は今月初め、アレクサンダー＝アーノルドの退団を否定したように見えた。しかし、セルタ戦でのブーイングによって、同選手の将来を巡る憶測はいっそう強まっている。

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イングランド代表のアレクサンダー＝アーノルドは今後、マドリーのサポーターの支持を取り戻そうとすることになる。状況が改善しなければ、夏の移籍もあり得る。