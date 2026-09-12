インタビューを好まないことで知られるフランス代表のこの選手は、バイエルンがボデ／グリムトに5-0で勝利した後、注目を集めた。というのも、DAZNのリポーター、ヨッヘン・シュトルツキーを、その気のなさで困り果てさせたからだ。

エベルはエルフェアスベルク戦を前にしたブンデスリーガの記者会見で、「ミカエル・オリーズはサッカーをしたい人間だ。周辺のことにはあまり関心がない」と語った。「それは2年前の加入会見でも見られたことだ。誰もが同じではない」

一方で、こうも強調した。「ソーシャルメディアを見れば、彼は称賛されている。人々は単純に『これはサッカー選手で、サッカーをして、楽しめばいい』と言っているんだ。そして子どもたちは、おそらく私たちよりもそういう部分に共感している。私たちにとって最も重要なのは、彼がピッチで何をできるかを示すことだ。そして彼はそれを見事にやっている」 エベルはその流れで、オリーズが今季5試合で3度マン・オブ・ザ・マッチに選ばれていることにも言及した。

コンパニが強調したかったのは、別の点だった。そのためベルギー人指揮官は口を挟み、こう言った。「その質問をした記者に、こちらから質問してもいいですか？ 今回のことがバズったことに満足していないんですか？ 彼が、私のようにすべての質問に答えていたら、何もバズらないでしょう」

さらに、オリーズがピッチ外でも常にプロフェッショナルに振る舞っていることを強調した。「スポンサーが求めているのは、彼について語られることだ。そしてミカエルがいれば、スポンサーについて語られる。正直に言わなければいけないのは、ミカエルのやり方はどのスポンサーにとっても、どの記者にとってもマイナスの価値ではないということだ。決してね。みんなそれを楽しんでいる。あまり多くを混同すべきではない」

週半ばに大きな話題となったそのインタビューで、シュトルツキーはアリアンツ・アレーナで一時4-0とする約25メートルのオリーズのスーパーゴールについて質問して切り出した。その得点は「圧巻」だったが、本人はどう感じたのか。するとオリーズはそっけなく、「分からない」と返答。本当に分からないのかとさらに問われると、オリーズはただ首を横に振った。

シュトルツキーの次の試みは、今度はああしたゴールがどうやって生まれるのか、直感なのか、それとも考えているのかという質問だった。「つまり、僕が打って、それで入るか、入らないかのどちらかだよ」とオリーズは説明した。

ミカエル・オリーズのDAZNインタビューはあっという間に終了

「もしそんなに簡単なら、誰にでもできるはずですよね」と言われると、オリーズは少し笑みを浮かべた後、「得点できるのは僕だけじゃない」ときっぱり返した。シュトルツキーは次第に困り果て、「インタビューするのがかなり難しいですよ。何があなたを幸せにするんですか？ 何をしたら笑うんですか？ ゴールを決めることですか？」と口にした。オリーズは短くうなずき、「うん」と答え、そこでインタビューは終わった。

24歳は、UEFA公式メディアのマイクの前ではもう少し饒舌だった。そこで自身のチームについて「いいパフォーマンスだった」と話している。「前半は相手が引いていたので少し難しかった。でも試合がよりオープンになってから、自分たちはチャンスを生かすことができた」 では、昨季と比べてバイエルンはより忍耐強くある必要があるというのが教訓なのかと問われると、彼はこう答えた。「僕たちは去年と同じようにプレーしている。そして何が起きようと、起きるものは起きる」

0-0で迎えたハーフタイムに、指揮官のヴァンサン・コンパニは何と言っていたのか。「分からないよ。試合は開けていくし、僕たちにはチャンスが来ると言っていた」 そして、このFCBのチームでプレーするのはどれほど楽しいのか。「いい感じだよ。みんな自分たちの走るコースを分かっているし、どう連係すべきかも知っている。だからうまくいっている。僕たちは幸せだ」

オリーズはメディア対応を好まないことで知られ、インタビューに応じることもまれだ。そうしたこともあり、「ミスター・ノンシャラント」というニックネームも付けられている。