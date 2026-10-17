この0-1の敗戦で、ケルンはアウェーで16試合連続未勝利となった。次の敵地での試合（11月1日のウニオン・ベルリン戦）でも勝てなければ、クラブにとって不名誉な記録に並ぶ。ケルンがアウェーで17試合連続勝利を逃したのは、2003-04シーズンが最後。このシーズンは一度も敵地で勝てず、最終的に最下位で降格した。

ケルンがブンデスリーガで最後に勝ったのは、ルーカス・クヴァスニオク前監督の下で戦った10月3日のTSGホッフェンハイム戦（1-0）だ。エル・マラはこの状況に危機感を募らせている。「非常に危険だ。アウェーで勝ち点を取れなければ、リーグ戦で十分な勝ち点を積み重ねること自体が難しくなる」と、Skyのマイクに語った。それでも若きアタッカーは前向きだ。「でも、いつかは殻を破って、アウェーでも勝ち点を取れるようになる。時間の問題だよ」

負傷者が相次ぐケルンは、長い時間にわたってフランクフルトから勝ち点1を持ち帰れそうな展開だった。しかし77分、ユネス・エブヌタリブが不振にあえぐアイントラハトに勝利をもたらすゴールを決めた。負傷中のFWタイス・ダリンガ（26歳／十字靱帯断裂）とラグナー・アヘ（28歳／筋繊維断裂）を欠いたケルンには、結局、攻撃の決定力が足りなかった。エル・マラも、レネ・ヴァーグナー監督にやむを得ず9番として起用されたなかで、有望なチャンスを逃した。

サイード・エル・マラ「本当に信じられないほどつらい」

「僕たちは今季最高の前半をプレーしたかもしれない。でも、結果につなげられなかった。守備では相手の攻撃をすべて防ぎ、競り合いでもより積極的に戦えていた。フランクフルトはかなり疲れていたと思うから、ハーフタイムには手応えがあった。でも、後半にピッチへ戻ると、フランクフルトの方が少し積極的になっていたのか、さらに気持ちを高めていたのかもしれない」と、エル・マラは落胆をにじませた。

ただ、20歳のエル・マラは、まだ「フラストレーション」は広がっていないと話す。「僕たちは、それでもいい試合をした。ここに来て、完全に叩きのめされたわけじゃない。フランクフルトを相当苦しめたと思う。僕自身にはチャンスがあって、もう少し落ち着くべきだったかもしれない。少し焦っていたのかもしれない。でも、自陣から走り出しているときは簡単ではないことも分かってほしい。そこが僕の課題だ」。それでも、ここで負けたことは「本当に信じられないほどつらい」という。

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バイエルン戦でケルンの不名誉な記録は更新されるのか？

さらにエル・マラは、夏に予想外の契約延長を果たした自分にケルンの攻撃陣が依存しすぎている、との見方も否定した。「いや、まったくそんなことはない。そう言われるのはおかしいと思う。僕が一人で11人を相手にプレーしているわけじゃない。チームがいなければ、これまでの僕の成功もなかった。だから、そう言われるのはおかしいと思う。僕たちは個人ではなく、チームとしてプレーしている。それは見れば分かると思う」と強調した。

ケルンは次の週末、ホームでのシャルケ04戦で雪辱を期す。その後、ベルリンへ向かう。奇しくも、その数日前にはラインエネルギーシュタディオンで、DFBポカールのウニオン・ベルリン戦が控えている。ブンデスリーガでの再戦でも勝てなければ、ケルンは自らの不名誉な記録を「更新」する恐れがある。代表ウィーク明けの11月20日には、よりによってバイエルン・ミュンヘンとのアウェー戦が待っている。



