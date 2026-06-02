いよいよ：アヤックスが新監督と合意

ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、ミチェル氏がアヤックス新監督に就任する。同氏は「Here we go」と報告し、移籍市場ジャーナリストとして知られる。

契約の最終詳細もまとまったという。アヤックス専門記者マイク・フェルウェイ氏によると、ミチェルは2028年半ばまでの契約にサインする。

ミチェルは、前任者で同胞のオスカル・ガルシアの後任となる。ガルシアはプレーオフを制しカンファレンスリーグ出場権を獲得したが、昨季はジョン・ハイティンガとフレッド・グリムも監督を務めた。

ミチェルはかねてよりテクニカルディレクター、ヨルディ・クライフの候補に挙がっていた。2年前、ジローナを率いてチャンピオンズリーグ出場権を獲得し、マンチェスター・シティの候補にも名前が上がった。そして2年後、移籍金なしでアヤックスに加入し、新たな挑戦に挑む。

ミチェルは攻撃的で洗練されたサッカーを志向し、後方からのビルドアップを重視するスタイルがクルイフの目に留まった。彼は最近バイエル・レバークーゼンの関心も集めたが、英語力に疑問を抱いた同クラブは獲得を見送ったという。

ミチェルは以前、カンファレンスリーグ決勝進出のラージョ・バジェカーノやSDウエスカでも指揮を執り、2021年からはジローナで指導。来季はスペイン2部で戦う。