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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督は、間近に迫る代表戦期間でマルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンを正GKに据える。だが、それは正しい判断なのか。

ドイツ代表は今年最後の代表戦期間を迎える。ネーションズリーグのグループステージ最終戦となるセルビア戦（11月13日）とオランダ戦（11月16日）では、準々決勝進出が懸かる。クロップ監督はゴールマウスを守る正GKにテア・シュテーゲンを起用する方針だ。先週木曜日のメンバー発表時、インタビューでその考えを明確にした。だが、この選択は本当に正しいのだろうか。

テア・シュテーゲンにバルセロナで何が起きたのか？

テア・シュテーゲンにとって、ここ数年は決して平坦ではなかった。苦難が始まったのは2024年9月。膝蓋腱を断裂し、バルセロナでの2024-25シーズンのほぼ全てを欠場した。膝の負傷からようやく回復すると、今度は背中に再び問題が生じた。

さらに厳しかったのは、カタルーニャのクラブが区切りをつけ、同じ街のライバルであるエスパニョールからジョアン・ガルシアを新たなGKとして獲得すると決めたことだ。ハンジ・フリック監督ら首脳陣は、主将のテア・シュテーゲンを事実上切り捨てた。そうとしか言いようがない。チーム内の序列も、正GKからガルシアとヴォイチェフ・シュチェスニーに次ぐ第3GKへと下がった。

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そのため、2024年から2026年までの2シーズンで、テア・シュテーゲンの公式戦出場はわずか10試合にとどまった。バルセロナで9試合、冬に期限付き移籍したジローナで1試合だ。しかし、ジローナでも不運な負傷が続いた。太ももの負傷により、再び160日以上離脱した。幾度もの挫折を経験したテア・シュテーゲンだが、今では少しずつ状況が好転している。

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アムステルダムで再び輝きを放つテア・シュテーゲン

ジローナでの失意の時期を経て、8月に再び期限付き移籍した。今度の行き先はアヤックス・アムステルダムだ。前シーズンは不振に陥り、エールディビジを5位で終えたものの、オランダ最多優勝を誇るアヤックスは今なお欧州の強豪であり、競技面ではジローナとは全く異なる格のクラブだ。アムステルダムへの移籍は、最高レベルで再び足場を築くための新たな挑戦となるはずだった。

ただ、その道のりが順風満帆ではないことは、最初の数週間で明らかになった。長く定期的な出場機会から遠ざかっていた34歳は、当初、明らかに試合勘が鈍っているように見えた。特にカンファレンスリーグでのミスと、PSVアイントホーフェンとのリーグ注目カードでの低調なプレーを受け、批判の声が上がった。しかし、出場を重ねるにつれて、生まれ故郷のメンヒェングラートバッハ出身のGKはかつての調子を取り戻していった。今ではオランダで当初の疑念を耳にすることはほとんどない。それどころか、テア・シュテーゲンを巡る空気は次第に熱狂へと変わっている。

IMAGO

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「アイスホッケーのGKのよう」テア・シュテーゲン、オランダのメディアとチームメートを魅了

その復調がひとまず頂点に達したのは、数週間前のスパルタ・ロッテルダムとのリーグ戦だった。アヤックスのユニフォームを着てから、おそらくここまでで最高のプレーを見せ、リーグ戦の2-1の勝利に貢献する立役者となった。まずユリアン・ブラントのひどいパスミスを、ミッチェル・ファン・ベルヘンとの1対1での見事なセーブで帳消しにした。続いてゴールライン上でも何度も防ぎ、鋭い反応によって、ほぼ一人で僅差のリードを守り切った。

その活躍はオランダのメディアも見逃さなかった。元プロ選手のハンス・クラーイは、Voetbal Internationalのコラムで手放しで称賛した。「アヤックスは45分間、守勢に立たされていた。テア・シュテーゲンは素晴らしいセーブでチームに勝ち点3をもたらした。彼は決して素人ではない！ いや、本当に見事だった！」。クラーイが特に感銘を受けたのは、具体的な二つの場面だ。「ミッチェル・ファン・ベルヘンとの1対1で、まるでアイスホッケーのGKのように反応して見せたセーブは、彼の得意技だ。わずか2メートルほどの距離から放たれたミラン・ゾンネフェルトのヘディングは、エールディビジのほかのどのGKにも止められなかっただろう」

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ファン・ベルヘン自身も、ドイツ代表GKの反応の速さに驚きを隠せなかった。「普通はシュートを打った瞬間に、うまく捉えたか、入るかどうか分かる。自分のシュートが良かったのはすぐに分かったけど、そこからあんな反応が突然飛び出してきた。本当に驚いたよ」

テア・シュテーゲンの活躍は、リーグ戦12試合で4度の無失点。アヤックスがここ数週間で大きく安定感を増した要因となっている。エールディビジでは現在3位につけ、首位PSVとの差はわずか勝ち点1だ。

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ケネス・ペレスも、ESPNの番組『Dit Was Het Weekend』で同様に熱を込めて語った。元アヤックス選手のペレスは、テア・シュテーゲンを「チームに勝ち点をもたらす」GKと評し、「エールディビジのほぼ全てのGKとは全く異なるタイプのGK」だと強調した。その結論も明快だ。テア・シュテーゲンは「別格」だという。

34歳のGKがチーム内でも強い印象を残していることは、同僚トル・アロコダレの愉快な発言からもうかがえる。ベルギーの日刊紙Het Laatste Nieuwsに対し、このストライカーは少し変わった言い方でGKの能力を絶賛した。「テア・シュテーゲンには練習で気が狂いそうになる。シュートを次から次へと止める姿を見ると、信じられないほど腹立たしくなることがある。殴りたくなるくらいだよ」

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「この試合には正GKとして臨む」クロップがテア・シュテーゲンを信頼

ドイツ代表でも、テア・シュテーゲンの状況は再び好転している。自国開催のEURO2024では、ドイツ代表でのキャリアの大半と同様、マヌエル・ノイアーの控えにとどまった。その後は負傷で戦列を離れ、北米でのワールドカップも逃した。これにより、オリヴァー・バウマンを巡るGK騒動も、ノイアーの一時的な復帰も経験せずに済んだ。

ノイアーが再び代表引退を表明すると、テア・シュテーゲンの前にようやく道が開けた。9月には、15カ月ぶりにオランダ戦でドイツ代表に復帰した。ただ当時の34歳は、まだかつての力を取り戻す途上にあり、全面的に納得させるプレーはできなかった。しかし今では、クロップの信頼を完全に勝ち取っている。「テア・シュテーゲンはこの試合に正GKとして臨む」と、59歳の指揮官は説明した。

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クロップが判断の根拠としたのは、アヤックスでの現在のプレーだけではない。「マルクはアムステルダムで素晴らしいシーズンを送っている。今、誰のセーブが優れているかという話でもない。GKには、大きな安定感を周囲に示すことが求められる。ボールを保持しているとき、自分たちのプレーをどう組み立てられるか。高い最終ラインで守るとき、そうした状況をどう早く察知できるかが重要だ」

決して愚かな判断ではない。将来有望な後継者候補として、ヨナス・ウルビヒもすでに控えている。テア・シュテーゲン、ウルビヒとともに今回の代表戦期間に招集されたベシクタシュのアレクサンダー・ニューベルも有力候補だ。一方、シャルケのロリス・カリウスも現在絶好調だが、招集はされなかった。

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それでもクロップは当面、GKの世代交代を強引に進めることはしない。これまで多くの功績を残してきたテア・シュテーゲンを正GKの座から追うのではなく、まずはその経験を頼りにする。同時に、バイエルンでは今も名目上ノイアーの控えである23歳のウルビヒに、大きな期待による重圧を受けずに成長するための貴重な時間を与えることにもなる。

Getty Images

「テア・シュテーゲンにその資格はない」クロップの決断に批判

ただ、クロップの決断がどこでも支持されているわけではない。Skyの解説者ディートマー・ハマンは、特に厳しい見方を示した。「なぜテア・シュテーゲンにその資格があるのか分からない。彼は重傷を負った。それがノイアー復帰の理由の一つになった。代表では良いプレーができていなかったことも言わなければならない」。アヤックスでの活躍も、ハマンにとっては十分な理由にならないようだ。「彼にその資格があるとは思わない。アムステルダムで間違いなく良いプレーをしているが、ニューベルもトルコでそうだ。それに、カリウスがドイツ最高のGKだとする根拠もある」

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確かなのは、テア・シュテーゲンが現在、非常に高いレベルでプレーしており、バルセロナで最も成功を収めた時期の最高の状態に、ここしばらくで最も近づいているということだ。あとはドイツ代表のユニフォームでも、そのプレーを示さなければならない。間近に迫るセルビア戦とギリシャ戦は、クロップの信頼に応え、ドイツ国内の批判を封じる機会となる。