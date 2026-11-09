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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督は、マルク＝アンドレ・テア・シュテーゲンを正GKとして、間もなく始まる代表活動期間に臨む。だが、それは正しい判断なのか？

ドイツ代表は、今年最後の代表活動期間を迎える。ネーションズリーグのグループステージ最終戦となるセルビア戦（11月13日）とオランダ戦（11月16日）では、準々決勝進出が懸かる。クロップ監督はテア・シュテーゲンを正GKに据える方針だ。先週木曜日のメンバー発表に際したインタビューで、その考えを明確にした。だが、この選択は本当に正しいのだろうか。

テア・シュテーゲンにバルセロナで何が起きたのか？

テア・シュテーゲンにとって、ここ数年は決して平坦な道のりではなかった。苦難の始まりは2024年9月。膝蓋腱を断裂し、バルセロナでの2024-25シーズンをほぼ丸ごと欠場した。膝の負傷を乗り越えた矢先には、再び背中に問題が生じた。

GKにとって特につらかったのは、カタルーニャのクラブが見切りをつけ、同じ街のライバルであるエスパニョールからジョアン・ガルシアを新たなGKとして獲得すると決めたことだ。ハンジ・フリック監督ら首脳陣は、主将のテア・シュテーゲンを事実上切り捨てた。そう表現するほかない。そしてチーム内の序列で、ガルシア、ヴォイチェフ・シュチェスニーに次ぐ第3GKへと降格させた。

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そのため、2024年から2026年までの2シーズンで、テア・シュテーゲンの公式戦出場はわずか10試合。バルセロナで9試合、冬に期限付き移籍したジローナで1試合だった。だが、移籍先でも負傷に見舞われた。太ももの負傷により、再び160日以上離脱した。それでも、挫折が続いた長い時期を経て、現在は多くのことが少しずつ好転している。

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テア・シュテーゲン、アムステルダムで再び輝く

ジローナでの失意の時期を経て、8月に再び期限付き移籍。今度の行き先はアヤックスだった。オランダ最多優勝クラブは前シーズンのエールディヴィジを5位で終える不本意な結果に終わったものの、今なお欧州の名門であり、競技面ではジローナとはまったく異なる格のクラブだ。アムステルダムへの移籍は、最高レベルの舞台に再び定着するための挑戦となるはずだった。

ただ、そこへの道が順風満帆ではないことは、最初の数週間で明らかになった。定期的な実戦から長く遠ざかっていた34歳は、当初、明らかに試合勘が鈍っているように見えた。特にカンファレンスリーグでのミスと、PSVアイントホーフェンとのリーグ注目カードでの低調な出来を受け、批判の声が上がった。しかし、出場を重ねるにつれて、かつての調子を取り戻していった。現在、オランダでは当初の疑念を耳にすることはほとんどない。むしろ、テア・シュテーゲンを取り巻く空気は熱気へと変わっている。

IMAGO

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「アイスホッケーのGKのよう」：テア・シュテーゲンがオランダのメディアとチームメイトを魅了

その流れがひとまず頂点に達したのは、数週間前のスパルタ・ロッテルダムとのリーグ戦だ。アヤックス加入後おそらく最高のパフォーマンスを見せ、2-1の勝利の立役者となった。まず、ユリアン・ブラントのひどいパスミスを、ミチェル・ファン・ベルヘンとの1対1で見せた見事なセーブで帳消しにした。その後もゴールライン上で何度も防ぎ、鋭い反応で僅差のリードをほぼ独力で守り切った。

その活躍はオランダのメディアも見逃さなかった。元プロ選手のハンス・クラーイは、Voetbal Internationalのコラムで惜しみない賛辞を送った。「アヤックスは45分間、守勢に回っていた。テア・シュテーゲンが素晴らしいセーブでチームに勝ち点3をもたらした。彼は決して素人なんかじゃない！ 本当に見事だった！」。クラーイが特に感銘を受けたのは、次の2場面だ。「ミチェル・ファン・ベルヘンとの1対1で、まるでアイスホッケーのGKのように反応したセーブは彼の持ち味だ。わずか2メートルほどの距離から放たれたミラン・ゾンネフェルトのヘディングは、エールディヴィジのほかのどのGKにも止められなかっただろう」

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ファン・ベルヘン自身も、ドイツ代表GKの反応の速さが信じられなかったという。「普通はシュートを打った瞬間に、うまく捉えたか、入るかどうか分かる。いいシュートだったとすぐに思ったけど、次の瞬間、あの反応が突然飛び出してきた。本当に驚いたよ」

テア・シュテーゲンの活躍は、リーグ戦12試合で4度の無失点。アヤックスがここ数週間で大きく安定感を増したことにも、彼は大きく貢献している。最多優勝クラブは現在エールディヴィジで3位につけ、首位PSVとはわずか勝ち点1差だ。

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ケネス・ペレスもESPNの番組『Dit Was Het Weekend』で同様に熱を込めて語った。元アヤックス選手は、テア・シュテーゲンを「チームに勝ち点をもたらす」GKと評し、「エールディヴィジのほぼすべてのGKとはまったく違うタイプ」と強調。最後には「別格だ」と断言した。

34歳のGKがチーム内でも強い印象を残していることは、チームメイトのトル・アロコダレのユーモラスな発言からも分かる。ベルギーの日刊紙Het Laatste Nieuwsに対し、FWは少し変わった形で守護神の能力をたたえた。「テア・シュテーゲンには練習で参らされる。シュートを次々と止めるのを見ると、信じられないくらい悔しくなることがある。殴りたくなるくらいだよ」

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「この試合には正GKとして臨む」：クロップ監督はテア・シュテーゲンを信頼

ドイツ代表でも、テア・シュテーゲンを取り巻く状況は再び良くなっている。地元開催のEURO 2024では、代表キャリアの大半と同様、マヌエル・ノイアーの控えにとどまった。その後は負傷で戦列を離れ、北米でのワールドカップも欠場。オリヴァー・バウマンを巡るGKの騒動と、ノイアーの一時的な復帰のいずれも経験せずに済んだ。

しかし、ノイアーが再び代表引退を発表すると、テア・シュテーゲンの道はようやく開けた。9月のオランダ戦で、15カ月ぶりにドイツ代表へ復帰。当時の34歳はまだかつての力を取り戻す途上にあり、全面的に納得させるプレーはできなかった。だが今では、クロップ監督の信頼を確かなものにしている。「テア・シュテーゲンはこの試合に正GKとして臨む」と、59歳の指揮官は説明した。

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クロップ監督が判断の根拠に挙げたのは、アヤックスでの現在のプレーだけではない。「マルクはアムステルダムで素晴らしいシーズンを送っている。今、誰のセーブがより優れているかという話でもない。GKには、周囲に伝わる大きな安定感が必要だ。どうすれば自分たちのボール保持時のプレーをコントロールできるか。高い位置に最終ラインを置いて守るとき、どうすれば状況をいち早く察知できるか。そういうことだ」

決して愚かな判断ではない。ヨナス・ウルビヒという将来有望な後継者候補も、すでにいる。テア・シュテーゲン、ウルビヒとともに今回の代表活動に招集されたベシクタシュのアレクサンダー・ニューベルも有力候補だ。また、現在絶好調のシャルケのロリス・カリウスは、招集されなかった。

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それでもクロップ監督は、GKの世代交代を無理に進めることを当面は避けている。これまでの功績を持つテア・シュテーゲンをポジションから追うのではなく、まずはその経験を信頼する。同時に、バイエルンでは今も名目上ノイアーの控えである23歳のウルビヒに、大きな期待の重圧を背負わず成長を続けるための貴重な時間を与えている。

Getty Images

「テア・シュテーゲンにその資格はない」：クロップ監督の決断に批判も

一方、クロップ監督の決断が全面的に支持されているわけではない。Skyの解説者ディートマー・ハマンは、特に明確に異を唱えた。「なぜテア・シュテーゲンにその資格があるのか理解できない。彼は重傷を負った。それがノイアー復帰の理由の一つになった。代表では良いプレーをしていなかったことも、言っておかなければならない」。アヤックスでの活躍も、ハマンにとっては十分な根拠にならないようだ。「彼にその資格があるとは思わない。アムステルダムで良いプレーをしているのは確かだが、ニューベルもトルコでそうだ。カリウスがドイツ最高のGKだとする根拠もある」

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確かなのは、テア・シュテーゲンが現在素晴らしいレベルでプレーしており、バルセロナで最も成功を収めた時期のベストフォームに、ここしばらくで最も近づいているということだ。今度はドイツ代表のユニフォームでも、そのパフォーマンスを示さなければならない。迫るセルビア戦とギリシャ戦は、クロップ監督の信頼に応えるとともに、ドイツ国内の批判を封じる機会となる。