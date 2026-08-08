いまや、すべてがアトレティコへの移籍を示している！ アルゼンチン人ワールドカップ王者をめぐる移籍劇は続く

ファブリツィオ・ロマーノによると、このスペインの強豪クラブは現在、トッテナム・ホットスパーに所属する28歳のセンターバックに対し、4000万ユーロ超のオファーを準備している。スペインメディアの報道によれば、選手本人とはすでに合意に達しているという。ただし、移籍を最終的に成立させる前に、アトレティコはナウエル・モリーナとマッテオ・ルッジェーリを放出したい考えだ。モリーナにはASローマ、ルッジェーリにはアストン・ヴィラが関心を示している。

これに先立ち、The Athleticはトッテナムとインテル・ミラノの間で合意に達したと報じていた。それによると、スパーズは4000万ユーロのオファーを受け入れたという。ただ、ロメロはアトレティコへの移籍を望んでいるようだ。というのも、同クラブで同胞アルゼンチン人のディエゴ・シメオネと仕事ができるうえ、より高い給与も提示されるとされているからだ。

一方で、スパーズはアーセナルからの関心についてはきっぱりと否定した。ガナーズは負傷した守備の中心選手ウィリアン・サリバの代役を早急に探している。 トッテナムの主将が北ロンドンの最大のライバルに移籍するとなれば、25年前のソル・キャンベルによる衝撃的な移籍を思い起こさせるものとなっていただろう。

クリスティアン・ロメロはトッテナムのファンを怒らせていた

ロメロは昨季終盤の時点で、すでにトッテナムのファンの支持を失っていた。当時、主将の彼は負傷で欠場しており、スパーズは最終節のエバートン戦まで降格の危機にさらされていた。ところが、運命の一戦でスタンドからチームを後押しする代わりに、ロメロはアルゼンチンへ渡り、自身の古巣CAベルグラーノがリーベル・プレート相手にタイトルを決める試合を現地観戦した。

CFCジェノア、ユヴェントス、アタランタを経て、ロメロは2021年にトッテナムへ加入し、そこで主力選手、そして主将へと上り詰めた。2022年にはアルゼンチン代表の一員としてワールドカップを制し、フランスとの決勝勝利ではフル出場を果たした。今年のワールドカップでも、アルゼンチンのセンターバックとしてレギュラーの座を確保していた。

トッテナムはこの夏、すでにヤン・パウル・ファン・ヘッケとマルコス・セネシを加えて守備陣を補強している。