レアル・マドリードのフロレンティーノ・ペレス会長は、2026年W杯後にヴィニシウス・ジュニオールとの契約更新を急ぐ。ブラジル代表での活躍を受け、「手放せない戦力」と確信し、大型移籍より優先する。

クラブに近い「デフェンサ・セントラル」によると、幹部たちは「もしヴィニシウスがまだ我々の選手でなかったら、獲得を目指していただろう」と口を揃えている。

同サイトは、クラブに近い情報筋の話として、ペレス会長がジュリアン・アルバレスやオリセといった1億5000万～2億ユーロの大型補強より、ヴィニシウスの契約更新を最優先すると決定したと伝えた。

数日前まで強硬だったクラブは方針を変え、より好条件の提示を検討している。ただし、代理人要求額（ムバッペ並みの給与）には達しない見込みだ。クラブは、選手側の譲歩があれば応じる構えだ。

ペレス会長は選挙運動中に『エル・パイス』紙のインタビューでこう語っている。 「ヴィニシウスには永遠に残ってほしい。過去2シーズンはCL制覇に貢献し、クラブと深く結ばれている。マドリードに残りたければ残ればいいし、他に行きたければ自由だ。金が一番ではない」と語った。

ヴィニシウス自身も数カ月前、「一生ここでプレーしたい。契約は2027年まであるし、クラブと話し合う必要がある。会長は私を信頼してくれており、私も会長を信頼している。様子を見守るしかない」と残留への意欲を示していた。だが、決着がつかないまま時間だけが過ぎ、ファンの中には不安が広がり始めている。

ペレス会長の計画通り進めば、ワールドカップ後に契約更新へ。数カ月前に提示したオファーを修正し、クラブにとって重要な選手であることを示す配慮を示す見込みだ。双方が納得する妥協点となり、不透明な状況は終わるだろう。