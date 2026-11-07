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バイエルン・ミュンヘンのスポーツ担当取締役マックス・エーベルが、スターFWハリー・ケインの契約延長を疑問視した元バイエルン選手ディートマー・ハマンに対し、率直な言葉で反論した。

「誰にでも自分の意見を言う権利はある」。エーベルは土曜日の午後、Skyで首位バイエルンとマインツ05によるブンデスリーガの試合に際して、まずこう強調した。「世界最優秀選手がブンデスリーガにいて、しかも素晴らしい調子でキャリアの絶頂期にあるなら、それはブンデスリーガにとって大きな意味を持つことだ」

バイエルンがその「ブンデスリーガにとって大きな意味を持つこと」を実現したのは木曜日。満了を控えていたケインの契約を2029年夏まで延長すると発表した。ハマンはイングランド人FWの年齢を踏まえてこれを批判し、エーベルは不快感を示した。「バイエルンのファンが皆とても喜んだことは知っている。ドイツのファンもそうだったと思う。だから残念だが、ドイツにはいつも水を差す人がいる。そして残念ながら、ディディはしばしばその一人だ」

新たにバロンドールを受賞したケインが、契約満了時には36歳目前となることはエーベルも承知している。それでも、こう説明した。「彼はここに来てから、ほとんどケガをしていない。もちろん、それが続くことを願っている。ただ、いったんケガをすれば、復帰にはより長い時間がかかる。36歳近くまでの契約を結ぶなら、誰であろうと一定のリスクは常にある」

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ハマンは木曜日の遅い時間に放送されたSkyの番組『Triple - Der Hagedorn Fußballtalk』で批判的な発言をしており、次のようにも語っていた。「この延長には、決して小さくないリスクがあると思う。イングランドから強い関心を示すクラブがあったとは思わない。だから、おそらくバイエルンにはほかの選択肢がなかったのだろう。今後3年間も彼がこれほど多くのゴールを決め続けるかは、見てみなければ分からない。（中略）」

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元バイエルン選手のハマンは、古巣が契約延長を迫られていたとも見ている。「バイエルンには、延長する以外の選択肢がほとんどなかった。彼は残留を望み、今やバロンドールを受賞した。彼がこの賞を受賞してもなお退団を認めていたなら、それは大きな意思表示になっていただろう」

Getty Images

ハリー・ケインはいつからバイエルンでプレーしている？

一方、DAZNでエーベルはまったく異なる見方を示した。「バロンドール受賞者がドイツにいて、しかも残留するのは素晴らしいことだと思う。よくあるのは、バロンドールを受賞した後、夏に契約を満了させ、まったく別のことができるようになるケースだ」。ケインの世界最優秀選手受賞により、バイエルンには少なからぬ費用もかかるが、スポーツ部門の責任者は気にしていない。むしろ、こう語った。「クラブには十分な力がある。それも負担できる。良いことだ」

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ケインは2023年夏からバイエルンでプレーしている。当時、トッテナム・ホットスパーから移籍金約1億ユーロで加入し、大きな期待を上回った。イングランド代表のキャプテンはバイエルンで162試合に出場し、156ゴールを記録。さらに42アシストを挙げている。