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ハリー・ケインがクロアチアに2-1で勝利したネーションズリーグの試合でピーター・シルトンを抜き、イングランド代表の出場数で歴代最多となる歴史的な記録を達成した。イングランド代表のキャプテンは、懐かしさやベテランのルカ・モドリッチへの敬意、今後への野心が色濃く漂ったこの夜、いつものようにPKから決勝点を挙げてその記録を祝った。

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ウェンブリーで迎えた歴史的な一夜

ケインはイングランド男子代表で通算126試合目の出場を果たし、シルトンの記録を更新した。節目を迎えたウェンブリー・スタジアムでは、FWが決勝点となるPKを決め、スラベン・ビリッチ率いるクロアチアに2-1で勝利。キックオフ前にはホームの観客がケインをたたえる巨大なコレオグラフィーを披露し、記憶に残る一夜の幕を開けた。

試合前には、この節目を記念する特別な贈呈も行われた。シルトンはケインに金色のイングランド代表エンブレムを手渡し、ウェールズ公は額装された記念ユニフォームを贈った。トッテナムでプレーしたルカ・モドリッチもクロアチアサッカー連盟を代表して贈り物を渡した。その後、ケインは最近獲得したバロンドールを披露し、ウェンブリーの観客を沸かせた。

レジェンドから受ける刺激

自身の偉業を振り返ったケインは、41歳のモドリッチを大きな刺激を与えてくれる存在として挙げた。ベテランMFが後半途中から出場する姿を見て、イングランド代表主将は自らも長くプレーし続けたいという思いを強めたという。

「彼は僕たちの多くにとって刺激になる存在だ」と、33歳のケインはミランのMFについて語った。「信じられないほど素晴らしい選手であり、人としても素晴らしい。自分の体を大切にしてきた、偉大なプロフェッショナルだ。41歳になった今もこのレベルでプレーしているのは、彼の努力と精神力のたまものだ」

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「彼を見ていると、自分も限界に挑戦したくなる。体と気持ちがどこまでついてくるか、続けてみるしかないと思う。歩む道は人それぞれだ。でも代表の力になれて、自分が最高レベルでプレーできていると感じる限り、できるだけ長くここにいたい。それが40歳まで続くかどうかは、これから分かることだ。今は一瞬一瞬を楽しんでいる」

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見据えるのは究極の目標

個人としての栄誉を重ねる一方、ケインが最も重視するのはチームの成功だ。イングランドは2028年の欧州選手権を共同開催する予定で、ケインは母国で待望の主要大会タイトルへ代表を導こうと決意している。

「EURO2028で優勝できたら、観客はもう少し大騒ぎするだろうね。それは間違いなく僕の刺激になる」とケインは認めた。「主要大会で優勝することは、イングランド代表での僕の究極の目標であり、最大の夢だ。それを実現できれば、スタジアムだけでなく国中で祝う光景は特別なものになるはずだ。実現するために、これ以上のモチベーションが必要だとは思わないけど、できたら素晴らしいだろうね」

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ケインは試合前の祝福について、こう付け加えた。「素晴らしかった。ここFAで準備してくれた皆さんに感謝したい。関わってくれた人たちや贈呈の演出、そしてクロアチアサッカー連盟からの贈り物にも感謝している」

「特別な瞬間だったと思う。ここ数週間は目まぐるしかったけど、僕たちの代表の歴史において大切な瞬間だったのだろう。こういう瞬間は楽しまないといけない。ただ、前にも言ったように、こうした機会は勝てばずっと気分がいい。今は一息ついて、この夜を存分に楽しめる」

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EURO2028への道

クロアチア戦での決勝点となったPKは、ケインの決定力が依然として健在であることを示した。若手の可能性とベテランの経験を併せ持つチームにとって、その力は重要な武器となる。長くプレーし続けようとするケインの意志も、代表にとって大きな後押しとなるだろう。

イングランドがネーションズリーグを戦い続ける中、長期的な焦点は徐々に欧州制覇を果たせるチーム作りへと移っていく。ケインが世界最高水準のプレーでイングランドを待望のタイトルに導けるよう、今後数年間は出場による負担の管理が欠かせない。