「いつまでも私たちの記憶に」スペインサッカー界が一つになり、亡くなったテネリフェの選手ヘスス・デ・ミゲルを追悼

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スペインサッカー界は、今週初めに悲劇的な死を遂げたテネリフェのストライカー、ヘスス・デ・ミゲルを、皆で追悼する準備を進めている。異例の一致団結した取り組みとして、国内のすべてのプロの試合で追悼セレモニーが行われ、サッカー界が同選手に思いを寄せ続ける。

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デ・ミゲルを追悼、スペイン全土で実施へ

スペインサッカー連盟（RFEF）、ラ・リーガ、リーガFは共同で、デ・ミゲルを追悼する一連の取り組みを発表した。テネリフェのFWは今週火曜日に亡くなり、スペインのスポーツ界に衝撃が広がった。故人をしのび、11月6日から9日までに予定されている全試合で「いつまでも私たちの記憶に」と題した統一キャンペーンを実施する。

各スタジアムではキックオフ前、先発選手がデ・ミゲルの背番号9と「いつまでも私たちの記憶に」という言葉をあしらった特別な追悼シャツを着用してピッチに入る。連帯を示すため、対戦する両チームの選手が交じり合い、月曜日の試合で悲劇が起きたピッチ上の場所で、審判員らと手をつないで半円をつくる。

試合前の式典は正式な1分間の黙とうで締めくくられ、その前に両チームの主将が最後に入場し、追悼の花を手向ける。黙とう中はスタジアムのスクリーンにストライカーを追悼する画像が映し出され、その後、スタンドとピッチから長い拍手が送られる。

9分を過ぎてから試合を一時中断

週末にはRFEFとリーガFが主催するすべての全国大会でも1分間の黙とうを行い、スペインサッカーのあらゆるカテゴリーで故人を追悼する。追悼行事は試合開始後も続く。主催者によると、背番号9にちなみ、開始9分を過ぎて最初にプレーが自然に止まった際、審判員が正式に試合を中断する。その間に大型スクリーンで追悼映像が流され、試合再開前にファンや同じサッカー界で働く人々が、亡くなったテネリフェの選手に再び拍手を送る機会となる。

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統括団体は公式発表で、この困難な時期に悲しみを共にしていることを強調した。共同声明では「RFEF、ラ・リーガ、リーガFは、ヘスス・デ・ミゲルのご家族と大切な方々、チームメイト、そしてCDテネリフェに関わるすべての方々に、改めて心から哀悼の意を表します。この困難な時を共に歩んでまいります」と述べている。

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エリオドロで特別追悼式

テネリフェは11月7日土曜日、エリオドロ・ロドリゲス・ロペス・スタジアムで独自の追悼式を開く。開始は現地時間18時を予定し、最後の別れを告げたいサポーターは誰でも参加できる。より多くの人が追悼できるよう、式の模様はラ・リーガ・ハイパーモーションのチャンネル、YouTube、RFEFの公式メディアで生中継される。

デ・ミゲルは、ピッチ上での激しい衝突に起因する重篤な医学的合併症により亡くなった。テネリフェのストライカーは、セグンダ・ディビシオンのアンドラ戦で強い衝撃を受けて意識を失った。緊急治療のため病院に搬送されたものの、容体は急速に悪化し、最終的に負傷が原因で亡くなった。

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試合延期と日程変更

国内の試合日程の大半は予定通り進む一方、選手に近しい人々が悲しみに向き合う時間を確保するため、一部の試合は延期された。2部では、カステリョン対エイバル、グラナダ対テネリフェ、アンドラ対マジョルカがいずれも延期となった。この決定を受け、リーガFのコスタ・アデヘ・テネリフェ対デポルティーボ・アラベスも後日に日程が変更される。これら4試合の新たな日程は、今後数週間のうちにリーグ当局から発表される見通しだ。