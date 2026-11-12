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マンチェスター・ユナイテッドが木曜午前にマイケル・キャリック監督を解任した後、ハリー・マグワイアは本人に「あなたはいつまでもレジェンドだ」と伝えた。ユナイテッドはプレミアリーグ開幕から10試合でわずか勝ち点8にとどまり、18位。国内リーグでは40年間で最悪のスタートとなっており、マウリシオ・ポチェッティーノがオールド・トラッフォードで指揮を執る見通しだ。

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マグワイア、解任されたキャリックにメッセージ

キャリックは不振が続いた末に解任された。夏に結んだ2年契約から、わずか数カ月でのことだった。『マンチェスター・イブニング・ニュース』によると、その後、トップチームの複数の選手が前指揮官に応援のメッセージを寄せており、マグワイアもその一人だった。

マグワイアはインスタグラムにキャリックとのツーショット写真を投稿し、「いつまでもレジェンドだ。尊敬している。ありがとう」と記した。33歳のDFはキャリックの構想で重要な役割を担い、今季ユナイテッドが戦ったプレミアリーグ全10試合に出場していた。

過去40年で最悪のスタート、キャリック解任の決め手に

マグワイアとチームメートは不振を脱することができず、クラブ首脳陣は変化が必要だと判断した。ユナイテッドは木曜日の朝、声明で「マンチェスター・ユナイテッドは、マイケル・キャリックが男子トップチームの監督を退任したことを発表します」と伝えた。

声明はさらに「マイケルは1月にクラブに復帰し、2025/26シーズンの残り17試合で12勝を挙げて、チームをプレミアリーグ3位に導きました。この期間に獲得した勝ち点はリーグ最多でした」と続けた。

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ユナイテッド、キャリックをクラブのレジェンドと称賛

マグワイアの言葉は、クラブが声明で示した賛辞とも重なる。「シーズン序盤の期待外れの結果を受け、クラブは目標を達成するためには変化が必要だという、極めて難しい結論に至りました。マイケルは今も、そしてこれからもマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドです」

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声明はこう続いた。「選手時代と同様、クラブ復帰後も常に最高水準の献身とプロ意識を示してくれました。昨季の彼のリーダーシップと功績は、いつまでも温かく記憶されるでしょう。クラブはできるだけ早く正式な後任を任命する方針です」

ポチェッティーノがキャリックの後任へ

ポチェッティーノがキャリックの後任となる見込みで、ユナイテッドは基本合意に達したとされるが、まだ何も正式には決まっていない。2030年まで続くアメリカ代表との契約からポチェッティーノを引き抜くには、740万ポンドの支払いが必要となる。

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ポチェッティーノは、土曜日と翌週火曜日の夜にマイアミで行われるCONCACAF準々決勝のハイチ戦まで指揮を執り、その後グレーター・マンチェスターへ向かう見込みだ。