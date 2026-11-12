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マンチェスター・ユナイテッドが木曜日の朝にマイケル・キャリック監督を解任したことを受け、ハリー・マグワイアはキャリックに「あなたはいつまでもレジェンドだ」と伝えた。ユナイテッドはプレミアリーグ開幕10試合で勝ち点わずか8の18位。国内でのシーズン開幕としては過去40年で最悪のスタートとなり、現在はマウリシオ・ポチェッティーノがオールド・トラッフォードで後任として指揮を執る見通しだ。

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マグワイア、解任されたキャリックにメッセージ

キャリックは解任された。夏に結んだ2年契約の開始からわずか数カ月で、成績不振を受けての決定だった。『マンチェスター・イブニング・ニュース』によると、その後、トップチームの複数の選手がかつての指揮官に応援のメッセージを送り、マグワイアもその一人だった。

DFのマグワイアはインスタグラムにキャリックと並んだ写真を投稿し、「これからもずっとレジェンドだ。敬意を表する。ありがとう」とつづった。33歳のマグワイアはキャリックの構想で重要な役割を担い、今季のユナイテッドのプレミアリーグ全10試合に出場していた。

過去40年で最悪のスタート、キャリック解任に

マグワイアとチームメイトは調子を取り戻せず、クラブ首脳陣は変化が必要だと判断した。ユナイテッドは木曜朝、「マンチェスター・ユナイテッドは、マイケル・キャリックが男子トップチームのヘッドコーチを退任したことをお知らせします」との声明で発表した。

声明はさらに、「マイケルは1月にクラブに復帰し、2025-26シーズンの残り17試合で12勝を挙げ、チームをプレミアリーグ3位に導きました。この期間の獲得勝ち点はリーグ最多でした」と続けた。

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ユナイテッド、キャリックをクラブのレジェンドと称賛

マグワイアの言葉はクラブによる賛辞とも重なる。声明では「今季の期待外れのスタートを受け、クラブは目標を達成するために変化が必要だという、極めて難しい結論に至りました。マイケルはマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドであり、これからもずっとそうあり続けます」と述べられた。

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さらに「選手時代と同様、クラブに戻ってからの期間を通じて、彼は最高水準の献身とプロ意識を持って行動しました。昨季の彼のリーダーシップと功績は、いつまでも好意的に記憶されるでしょう。クラブはできるだけ早く正式な後任を任命する意向です」と続いた。

ポチェッティーノがキャリックの後任に就任へ

ポチェッティーノがキャリックの後任に就く見通しで、ユナイテッドは基本合意に達したとされるが、まだ正式な発表はない。2030年まで続くアメリカ代表との契約を解除するため、クラブは740万ポンドを支払う必要がある。

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ポチェッティーノはグレーター・マンチェスターへ向かう前に、土曜日にマイアミ、水曜日にシンシナティで行われるハイチとのCONCACAF準々決勝の試合まで指揮を執る見込みだ。