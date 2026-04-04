「いつでも協力する用意がある」…シャワリがワールドカップを控えたエジプト代表のスターに助言

チュニジア人スポーツ解説者で、かつてエジプト代表選手でもあったイッサム・シャワリ氏は、マンチェスター・シティのスター選手であるベルギー人FWジェレミー・ドゥクーのスピードに警戒を呼びかけた。

ドゥコは、土曜日に開催されたFAカップ準々決勝で、マンチェスター・シティがリヴァプールを4-0で下した試合で、注目を集めた。

リヴァプールのライアン・グラヴィンバーチは、24分にドゥクのスピードを止めるために激しいタックルをしたため、イエローカードを提示された。

シャワリ氏は「ドゥコは凄まじいパワーとスピードを持っている。エジプト代表のモハメド・ハニは、ワールドカップ前に早急な対応が必要だ」とコメントした。

エジプト代表は、2026年ワールドカップでベルギー、イラン、ニュージーランドと同じグループに入った。

シャワリはさらに、「モハメド・ハニは早期に合宿に参加し、ドクを封じる方法を何とか見つけなければならない」と付け加えた。

さらにシャワリは冗談交じりに、「フサム・ハサン監督は右サイドをカバーする必要がある。私はそのカバーに協力する用意がある」と続けた。

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