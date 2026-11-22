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レアル・マドリーがセルタ・ビーゴに2-1で競り勝った後、ジョゼ・モウリーニョ監督は決勝点を挙げたカルロス・エスピの姿勢を称える一方、終盤の逆転に頼り続けることはできないと警告した。また、現在のウイングの特性から、伝統的な4-4-2でエスピとキリアン・エンバペを同時に先発させられない理由も説明した。

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過酷な代表戦期間を経て、モウリーニョが「黄金の勝ち点」を喜ぶ

レアル・マドリーはパブロ・ドゥランに開始6分で先制を許しながら、セルタ・ビーゴを2-1で下して9連勝を飾った。ジョゼ・モウリーニョ監督は、この勝利で得た「黄金の勝ち点3」を喜んだ。前半にはキリアン・エンバペがPKを失敗したが、66分にジュード・ベリンガムが同点ゴールを決め、85分には途中出場のカルロス・エスピが決勝点を挙げた。

モウリーニョ監督は、代表活動中に複数の選手が12時間のフライトや生活リズムの乱れを経験し、チームが身体的に消耗していたと明かした。また、同じ日にアーセナル、マンチェスター・シティ、チェルシー、バイエルン・ミュンヘンも勝利できなかったと指摘した。「身体的に苦しんでいる選手もいたし、本調子ではない選手もいた。それでも自分の限界を超え、精神力、チームの結束、勝利への意欲から力を見いだした選手たちもいた」とモウリーニョ監督は語った。「レアル・マドリーTVで冗談を言ったように、彼らに力を与えるのはハーフタイムのアイソトニック飲料ではない。チームの結束だ」

エスピがエンバペとの同時先発より途中出場で力を発揮する理由

モウリーニョ監督は、エスピのペナルティーエリア内での感覚と謙虚さを絶賛し、その成長にはレバンテ時代のポルトガル人監督の貢献があるとした。その上で、現在はエンバペと並んで先発するのではなく、途中出場で流れを変える役割を担っている理由を説明した。

「彼はボックス内で非常に質の高いプレーができる。空中戦に強く、ゴールを背にしてもうまくプレーできる選手だ」とモウリーニョ監督は語った。「もっと出場すべきだとか、自分を出すためにキリアンをベンチに置くべきだといった話に流されない選手でもある。純粋なアタッカーを2人起用するなら、ウイングが内側でしっかり守らなければならない。我々のウイングの特性を考えると、純粋な4-4-2で戦う構成にはなっていない」

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戦術的な賭けで、終盤に隙を見せかけたマドリー

勝利を目指して交代枠をすべて使い切ったモウリーニョ監督は、レアル・マドリーがアンバランスな布陣で試合を終えたと認めた。交代策には、内側に入ってイアゴ・アスパスをケアするためのマルク・ククレジャ投入も含まれていた。試合終盤は純粋なアタッカー4人を置き、中盤にはベリンガムとアルダ・ギュレルが並んでいた。

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「いつか逆転できない日が来る。当然、それは心配だ」とモウリーニョ監督は警告した。「2-1になった後、セルタが同点を狙ったのは当然だ。我々にはもう交代枠が残っていなかった。今日は6人目の交代枠を作って、ベリンガムかギュレルを下げてチュアメニを入れたかったが、そんな選択肢はない。試合を終えたときの布陣では、もし終了15分前に得点していたら、勝てなかったと思う」

ベルナベウの重圧と火曜日のチャンピオンズリーグに向けた構想

モウリーニョ監督は、ベルナベウの観客から寄せられる厳しい期待を受け入れるよう選手たちに求め、それは白いユニフォームを着る上で欠かせないものだと語った。また、会場を訪れていた、悲しみの中にあるヘスス・デ・ミゲルの家族にも温かい言葉を送った。

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火曜日のチャンピオンズリーグの一戦を見据え、モウリーニョ監督はメンバー選考を巡る議論に早々に終止符を打った。「昨日、ヴィニ・ジュニオールは途中出場か先発のどちらかだと言った。だから月曜日に質問されないように、そして今後数日間の話題を減らすために、私が悪者になって今ここで決着をつけよう。火曜日は先発だ」