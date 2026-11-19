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アントニオ・コンテ氏が自身の将来について、再びユヴェントスの監督に就くと考えていることを明かした。ナポリとインテルの元監督は、選手としても優勝を果たした指揮官としても大きな成功を収めたユヴェントスに、今も深い思いを抱いている。

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コンテ氏、トリノ復帰に含み

イタリア人指揮官のコンテ氏は、選手としてユヴェントスで10年以上プレーした。その後、監督としてリーグ3連覇を達成し、クラブが2010年代に成し遂げたセリエAでの9連覇の口火を切った。監督として2年を超えて在任したのはトリノでの指揮だけであり、やり残したことがいつか自身を呼び戻すと考えている。

コンテ氏は『Cronache di Spogliatoio』のインタビューで、「遅かれ早かれ、巡り巡って元に戻ると思う」と語った。「やり残したことがあると分かっているし、いずれユヴェントスに戻り、一巡することになると思う」

「過去に再び一緒になれたかもしれない時期はあった。ただ、二つの条件がそろわなければならず、難しかった。私が監督を務めておらず、ユヴェントスも、その時点で職に就いていない監督を探している必要がある」

コンテ氏の復帰を阻んだタイミング

コンテ氏は、近年トリノで監督の座が二度空いた際、タイミングが合わず復帰を逃し、代わりにセリエAのライバルクラブを率いることになったと説明した。また、最終的に就任する2年前の2009年には契約を結ぶ準備ができていたものの、ブラジル人の司令塔ジエゴを巡る意見の対立で話が立ち消えになったことも明かした。

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「二度あった。一度目は、ユヴェントスがマウリツィオ・サッリの招聘を決めたときだ。私はフリーで、その後インテルに行き着いた。二度目は、［クリスティアーノ・］ジュントリがやって来たときで、私には契約がなかった。ジュントリは［チアゴ・］モッタを選び、私はナポリへ行った」

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さらに、こう続けた。「バーリで過ごした後、ユヴェントスに行く可能性があった。当時の監督は［クラウディオ・］ラニエリだったが、結局クラブは彼を退任させ、チャンピオンズリーグ出場権の獲得を願って、最後の3試合にチロ［・フェラーラ］を起用した」

「私が4-2-4を採用することは、クラブもよく分かっていた。マウリ、［ヴィンチェンツォ・］イアクインタ、［ダヴィド・］トレゼゲ、［アレッサンドロ・］デル・ピエロといったFWがいたからだ。私は『見ての通り、FWはそろっている。獲得すべきはウイングだ』と伝えた。しかし、どういうわけかクラブは代わりにブレーメンからジエゴを獲得した。その後、私に電話をかけてきて『来てほしい。まだ君から確約を得る必要がある』と言った。当時、私はまだバーリにいた」

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2009年のジエゴを巡る対立が示した、コンテ氏の譲らない姿勢

2009年にユヴェントスのオフィスで行われた会談は、コンテ氏が監督としてのキャリアを通じて貫いてきた戦術面での強い信念を浮き彫りにした。夢だった移籍は、契約書にサインする前に自ら断ることになった。

「ユヴェントスの監督として、私はそこへ行き、話し始めた。どう戦いたいかと聞かれ、『4-2-4』と答えた。すると『ジエゴはどこで使うんだ？』と聞かれた。私は『FWがすでに4人いると伝えたのに、彼を獲得したのはあなたたちだ。だから、ストライカーの一人と並べて起用する』と答えた」

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「すると『だが、ジエゴは4-3-1-2でプレーしたがっている』と言われた。そのとき私がどれほど腹を立てたか、想像してほしい。ただ、その怒りは、私が妥協しない、非常に率直な人間であることも示している。ほかの誰でも、本当に誰でも、『もちろん。望むなら彼をGKで使ってもいい。契約にサインさせてくれれば、ユヴェントスに行く』と言っただろう」

「何しろ、バーリからユヴェントスへ移るところだった。だが、そう言われても私は自分の考えと信念を曲げず、妥協せずに、実行できないと分かっていることは約束しなかった」

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「だから『選手がチームの戦い方を決めるなら、私はあなたたちにふさわしい監督ではない』と伝えた。それで終わりだ。私は立ち去った。あの会談を終えて出たときには、もうユヴェントスの監督ではなかった」

コンテ氏とユヴェントスの今後

将来トリノで再び一緒になるには、コンテ氏が挙げた条件がそろう必要がある。自身がフリーであると同時に、ユヴェントスの監督の座が空いていなければならない。同じく重要なのは、クラブ首脳陣が2009年の交渉決裂から、セリエA3連覇に導いた元監督を迎えるには、その厳格な戦術上の信念を妥協なく支持する必要があると理解していることだ。