「いつかフェイエノールトの監督になれたら最高ですね」

ディルク・カイトは、いつかフェイエノールトの監督になることを今も夢見ている。このクラブのレジェンドは、ドルドレヒトのポッドキャスト『De Plucheplakkers』でそう語った。

45歳のカイトは、将来フェイエノールトの監督になるのと、オランダ代表の監督になるのと、どちらを望むかという質問を受けた。「もちろんフェイエノールトですね」

「どちらの場合も、監督として到達しうる最高の地位ですが、同時に、今のところそれは私の頭の中では遠い話だとも言わなければなりません。もしそれが実現すれば、素晴らしいことでしょう。かつて、自分がフェイエノールトの監督になるだろうと思っていた時期もありました。しかし、その時は実現しませんでした」とカイトは語る。

当時のテクニカルディレクター、フランク・アルネセンはアルネ・スロットを招聘することを優先した。クイトはそれを理解している。「今振り返れば、これまで経験してきた道のりにとても満足している。監督という仕事は経験がものを言う世界であり、今の自分がいる場所にいられて本当に嬉しい。ここは自分に合っている。」

「FCドルトレヒトは、そこから次のステップへ進むための良い場所だ。現時点では、フェイエノールトやオランダ代表のことなど考えていない。それがいつか夢になることは否定できない」とクイトは締めくくった。

ドルトレヒトでの指揮を執る前、クイトはADOデン・ハーグとビールショットでチームを率いていた。ドルトレヒト側は契約満了を控えた彼との契約延長を望んでいるが、カトウェイク出身の彼はまだ決断を下していない。

ドルトレヒトを率いるクイトは現在、ケウケン・カンピオン・ディヴィジで10位につけている。クラブは今シーズン終了時にプレーオフ進出を果たすことを目指している。