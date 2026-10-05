「いつかフェイエノールトの監督になりたい」

ミヒール・クラーメルは、いつかフェイエノールトの監督になりたいと願っている。昨夏に現役を引退したロッテルダムのクラブの元FWが、月曜日にRijnmondのスポーツ番組でそう語った。

司会のバルト・ノレスから「フェイエノールトのトップチームの監督になりたい」という命題を示されたクラーメルは、「はい」と回答。元ストライカーは、その命題に笑いも見せた。

その後、元フェイエノールトのクラーメルは、自身が将来的にフェイエノールトの監督になる可能性がどれほど現実的かという問いに言及した。「それは別の質問だね。だったら、その命題も変えないと」

「同じように30年後に実現するかもしれない。でも、フェイエノールトはずっと僕のクラブだった。今は指導者の道に進んでいるし、フェイエノールトはやはり夢でもある」と、RKCワールウェイクのトップチームとU-21チームでアシスタントコーチを務めるクラーメルは話した。

「でも、それが40年後になる可能性もある。まずは資格を取らないとね、その先はまた見ていけばいい。まだ3つ資格を取らなければならない」とクラーメルは語り、自身が近いうちにデ・カイプで指揮を執ることはないとよく理解している。

クラーメルは選手として、2015年から2018年までフェイエノールトと契約していた。ロッテルダムのクラブでリーグ優勝とオランダ・カップを勝ち取った。

長身FWはそのほか、スパルタ・ロッテルダム、ADOデン・ハーグ、FCフォレンダムなどでもプレー。昨夏、37歳で長いキャリアに終止符を打った。