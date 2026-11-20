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クリスタル・パレスの新監督として正式にお披露目されたトーマス・フランクは、古巣トッテナムとの複雑な経緯にも早速言及した。プレミアリーグの降格圏に沈むパレスの立て直しに臨む中、短期間で終わったトッテナムでの指揮には、まだ語られていない事情があることを示唆している。

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トッテナムでの波乱を経てパレスの指揮官に

クリスタル・パレスは月曜日、53歳のデンマーク人指揮官を任命した 。契約は2029年6月までで、ピエール・サージュの後任となる。木曜日午後のお披露目は、今年に入ってから指揮期間8カ月足らずでトッテナムを解任されたフランクにとって、それ以来初めての監督としての場となった。

苦難に見舞われたノースロンドンでの指揮以前、フランクはブレントフォードをプレミアリーグに定着させ、年間最優秀監督賞にもノミネートされた。トッテナムを解任された後は日本、オーストラリア、デンマークを旅し、パレスの指揮を執ることになった。

トッテナム退任の経緯、いつか詳しく語る意向

古巣についての質問を予想していたフランクは、「今日は私に関する話が多いのは分かっている」と認めた。話題をパレスに向けつつも、トッテナムを去った経緯の全容はいずれ明らかになると示唆した。

「それについては……いつかもう少し話すかもしれない」とフランクは語った。「関心を持たれる理由も分かる。ただ、今日はパレス全般について話す日だと思う。何と言えばいいだろう。解任された日にも、これで旅をする時間ができると話した。だから、比較的早く立ち直れたと思う」

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さらに「もちろん成功したいし、私は負けず嫌いだ。だから、その質問に答えるにはもう少し時間が必要だと思う。いつか喜んで話したい」と付け加えた。

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アーセナルのカップを巡る失態、今も理解できない反応

フランクのトッテナムでの立場が揺らいだのは1月。ボーンマスに2-3で敗れた試合の前に、アーセナルのコーヒーカップで飲み物を飲む姿が撮影された。すでに自身の戦い方に失望していたファンにとって、この失態は決定打となり、1カ月後、リーグ戦5試合未勝利を受けて解任された。

パレスの宿敵ブライトンのカップを誤って使うことはないかと問われると、フランクは笑みを浮かべて「そうならないといいね」と答え、「それでも素晴らしい話だと思う」と続けた。

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単純な間違いに対する反発には、今も首をかしげている。「自分たちのサポーターが嫌う相手チームのカップで、私がわざと飲むと、どうして誰かが思えるのか。私にはいまだに理解できない。まさか。でも、話題にするには格好の話だよね？」

降格争いとヨーロッパリーグの戦いが待つ

フランクには、プレミアリーグ最下位のクリスタル・パレスを浮上させるという早速の試練が待つ。まずは土曜日のコヴェントリー遠征だ。残留に向けて勢いをつけるには、国内での不振を早急に止める必要がある。

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欧州での戦いとの両立も求められる。パレスは来週木曜日、ヨーロッパリーグでレアル・ソシエダをホームに迎える。フランクがプレミアリーグでの指導者としての評価を取り戻すには、両方の戦いで選手たちのコンディションを管理することが重要になる。