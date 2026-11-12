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バロンドール受賞者のハリー・ケインは、最近バイエルン・ミュンヘンとの契約を延長したが、トッテナム・ホットスパーへの復帰や、プレミアリーグのライバルクラブへの加入の可能性を否定しなかった。イングランド代表主将は国内での将来について語るとともに、2030年ワールドカップで母国を率いることを目標に掲げた。

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得点を量産するストライカー、さらなる現役続行を見据える

ケインは最近、契約を延長し、2029年夏までアリアンツ・アレーナでプレーすることになった。それでも、この契約が現役最後のものにはならないと考えている。司会のアンディ・ゴールドスタインとダレン・ベントが出演するtalkSPORT Driveで、ケインは家族も生活に落ち着いているバイエルン州での日々を早く切り上げるつもりはないと強調した。ただ、契約満了後に何が待っているかは分からないという。

イングランド代表主将、長く国際大会でプレーすることを望む

30代後半から40代前半で2026年ワールドカップに出場するベテランのリオネル・メッシ、ルカ・モドリッチ、クリスティアーノ・ロナウドを例に挙げ、ケインはスペイン、モロッコ、ポルトガルで開催される2030年大会を目標にしている。「その頃もまだプレーしていたい。35歳で、もうすぐ36歳になるけど、正直、それはかなり若いと思う」

「30代になっても最高レベルでプレーしている選手はいる。良いプレーを続け、代表チームにふさわしい選手である限り、ここにいるつもりだ。クラブでシーズン50得点、60得点、70得点を決めているなら、代表チームを助けるためにここにいない理由はない」

「最大の夢はイングランド代表で主要タイトルを獲得することだ。これまでのキャリアで素晴らしいことをいくつか成し遂げてきたけど、まだ勝ち取りたいものがたくさんある。4年後のワールドカップでも代表にいるというのは、十分に現実的だと思う。ただ、僕らには自国開催の欧州選手権があり、今はそこに集中している」

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バイエルンの象徴、イングランド復帰に言及

2023年に移籍金1億ポンドでトッテナムを離れて以来、ケインは150得点以上を記録し、ブンデスリーガで2度優勝したほか、バロンドールも獲得した。一方、チャンピオンズリーグのタイトルにはまだ手が届いていない。

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イングランド復帰について問われると、こう答えた。「正直、よく分からない。復帰を考えるとき、プレミアリーグの歴代最多得点記録だけが理由ではない。まだ成し遂げていないこともある。ただ、イングランドを離れてから、広い世界があることに本当に気づかされたし、僕のプレーをより評価してもらえていると思う。だから、復帰するとしたら、自分にとって完璧な状況でなければならない。それがどこなのかは想像できない」

ゴールドスタインに復帰の可能性が残っているかと重ねて問われると、「いつかは、何だってあり得る」と答えた。

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最後にトッテナムか、ほかのトップリーグのクラブに加入するかと聞かれたケインは、首を横に振ってこう付け加えた。「帰る直前に難しい質問ばかりだね。どうなるかは分からないし、今は答えられない。時がたてば分かるよ」

自国開催の欧州選手権を最優先に

2029年までバイエルンとの契約を結ぶケインは、今後のシーズンもミュンヘンで初のチャンピオンズリーグ制覇を目指しながら、国内タイトルを積み重ねていく。代表では、イングランド代表主将として、2028年に自国で開催される欧州選手権での優勝を最優先にしている。現在の得点ペースを維持できれば、次のクラブでの進路を決める前に、2030年ワールドカップでもイングランド代表を率いることになる。