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バイエルン・ミュンヘン首脳陣のジャマル・ムシアラへの対応が、引き続き大きな波紋を広げている。元ブンデスリーガ選手のマイク・フランツが厳しく批判し、シュテファン・エッフェンベルクも同調。リオ・ファーディナンドも疑問を呈した。

アイントラハト・フランクフルトやヘルタ・ベルリンなどでプレーした元DFは、 バイエルン首脳陣が引き起こしたムシアラをめぐる議論 について、Sport1の番組『ドッペルパス』で「ひどい」と表現。フランツは、その対応を「いじめのようなもの」と捉えている。

ムシアラをめぐる議論の発端は、 バイエルンの重鎮ウリ・ヘーネスがBRの『ゾンタークス・シュタムティッシュ』で語った内容 だ。その後、会長の ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンがAbendzeitung紙で発言を重ね 、さらに役員の カール＝ハインツ・ルンメニゲは金曜夜、1.FCケルンとの1-1の試合後にSkyで、いっそう厳しい言葉を口にした 。「彼が以前のジャマルに戻らなければ、家族、選手本人、そして何より代理人事務所と話をしなければならない。そうなれば、失礼ながら、あの金額はもはや正当化できないからだ」と語った。 土曜日には選手組合FIFPROまでもが、公開書簡でこの正面からの攻撃を厳しい言葉で非難した。

ムシアラは2025年2月に契約を2030年まで延長し、ミュンヘンで最も高給を得る選手の一人となった。報道によると、同選手の年収は2500万ユーロに上るという。その直後、クラブワールドカップで重傷を負い、数カ月間の離脱を余儀なくされた。さらに今季に向けた準備期間には、テストマッチ2試合で倒れた。 その後、てんかん発作の一種である欠神発作を伴う神経機能障害と診断されたことを明らかにした 。

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ムシアラ側が契約延長前から病気を知っていた可能性があるとの見方を、 ヘルベルト・ハイナー会長は土曜日に強く否定した 。一方、Süddeutsche Zeitung 紙は、 夏にムシアラの代理人とクラブの間で口頭の合意が交わされ、以前のパフォーマンスを取り戻せなければ契約内容を調整することになっていたと報じている 。

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「ミア・ザン・マネー」：マイク・フランツ、ダイスラーとの比較も

ムシアラがこれまでに経験した出来事を踏まえると、今になって減俸が議論されていることはフランツには許し難いという。「これでは『ミア・ザン・ミア』ではなく、『ミア・ザン・マネー』だ」と語り、後にこう続けた。「私たちが話しているのは、あくまで一人の人間のことだ。ドイツサッカー界で最も影響力のある3人が彼を公の場に引っ張り出し、品定めしている。（中略）20年前にはセバスティアン・ダイスラーの件があった」

ダイスラーはかつてドイツで世紀の才能と評されたが、重い膝の負傷とプロサッカー界の甚大なプレッシャーに起因するうつ病のため、2007年1月に27歳で現役を引退した。

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同じく『ドッペルパス』に出演した元バイエルン主将のシュテファン・エッフェンベルクも、フランツに同調した。「基本的に、負傷している選手には手を差し伸べ、公の場では守らなければならない。バイエルンのあの発言はひどかった。いろいろなことを疑問視することになる。彼が再び100％の状態に戻ることを、私たちは皆、心から願っている。それなのに今、公の場であんなふうに彼を責めるのはなぜなのか。扉を閉めて、選手と代理人と話せばいい。公の場で話すべきではない」。公の場で選手を責めても「誰のためにもならない」とし、「あんなやり方は信じられないほどひどい」と述べた。

エッフェンベルクがとりわけ不可解に思うのは、ヘーネスが選手を守る姿勢を示していないことだ。「だからこそ、なおさら困惑する」と、かつてミュンヘンでプレーした元MFは語った。「以前のバイエルンは、重傷を負った選手との契約を延長し、意思を示していた。今、バイエルンがムシアラにしていることは、その正反対だ」

Getty Images

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ムシアラへの対応は将来にも悪影響を及ぼすのか？

さらに、この対応は別の問題にもつながるという。「本来なら彼らはこう言わなければならない。ハリー・ケインが負傷した（ 脛腓靱帯断裂で数カ月の離脱 、編集部注）。私たちはつい先ほど、高額な条件で彼との契約を延長した。もし彼が100％の状態に戻らなければ、給与について話し合わなければならない、と。彼らは本来、そうするべきだ」

フランツも同じ点を指摘し、 今後の契約交渉 に問題が生じるとまで予想した。「チームには、次の世界最優秀選手になるかもしれないマイケル・オリーズがいる。彼とも契約を延長し、高額な給与を払うことになるだろう。でも本人の頭には、『病気やけがで結果を出せなくなったら、公の場で非難の的にされる』という思いが残る」と話し、「いやあ、今回のことで彼らは自分たちのためにならないことをしたと思う」と強調した。

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エッフェンベルクは、クラブ上層部による公の場での謝罪さえ必要だと考えている。土曜日の年次総会前後、ルンメニゲとヘーネスが不在の中、ハイナーとドレーゼンはむしろ、最大の話題となっているこの問題の沈静化に努めていた。

「私たちは皆、常に選手のことを心配している。ウリ・ヘーネス、カール＝ハインツ・ルンメニゲ、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンも、その思いを表明した」とハイナーは説明した。ドレーゼンも、「ジャマルにプレッシャーをかける」ことが目的だったことは一度もないと強調。「ジャマルが以前のジャマルに戻ることを、私たちは皆願っている。戻るには時間が必要で、その時間を与えなければならない」と語った。

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ムシアラへの対応、ドイツ国外でも議論に

それでも、この問題はすでにドイツ国外でも大きな波紋を広げている。イングランドのレジェンド、リオ・ファーディナンドはXにこう記した。「バイエルン・ミュンヘンなら、もっと適切な対応ができるはずだ……。ジャマルの健康上の問題を受けて、クラブの将来のために、より妥当な条件を交渉したいのなら、メディアではなく、本人や彼のチームと話すべきだ」

マンチェスター・ユナイテッドで長年DFとしてプレーし、代表でも81試合に出場したファーディナンドは、もはやバイエルンが見慣れたクラブには思えないという。「メディアやクラブ関係者が公の場でこのことを話さなくても、ジャマルにとってこの状況に対処するのは十分につらいはずだ。バイエルンは、外から見ると常に、多くの人が称賛するような品格と水準を示してきたクラブの一つだ。残念ながら、今回の状況はまったくバイエルン・ミュンヘンらしく感じられない」

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一方、スポーツ部門の首脳陣はムシアラを全面的に支持している。ルンメニゲの厳しい言葉について問われたスポーツ担当役員のマックス・エーベルは、ケルン戦後に「彼には再び以前のパフォーマンスを発揮できる可能性があると、私たちは固く信じている。スポーツ部門の私たちは違う確信を持っている」と語った。ヴァンサン・コンパニ監督も、ムシアラは「特別な選手」であり、信じていると強調した。ベルギー人指揮官は「この議論には巻き込まれたくない。私は2年半、そうしてこなかった。クラブのために多くのことをしてきた人たちが大勢いて、それぞれ意見を持っているのはまったく構わない」と述べた。