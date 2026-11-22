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バイエルン・ミュンヘン幹部のジャマル・ムシアラへの対応が、引き続き大きな波紋を広げている。元ブンデスリーガ選手のマイク・フランツが厳しく批判し、シュテファン・エッフェンベルクも同調。リオ・ファーディナンドも疑問を呈した。

フランクフルトやヘルタ・ベルリンなどでプレーした元DFは、 バイエルン幹部が引き起こしたムシアラを巡る議論 について、Sport1の番組『ドッペルパス』で「ひどい」と評した。フランツにとって、その対応は「いじめのようなもの」だという。

ムシアラを巡る議論は、 バイエルンの重鎮ウリ・ヘーネスがBRの『ゾンタークス・シュタムティッシュ』で語った発言 に端を発する。その後、最高経営責任者の ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンがAbendzeitungでさらに発言 し、理事会メンバーの カール＝ハインツ・ルンメニゲは金曜夜、1.FCケルンと1-1で引き分けた試合後にSkyでさらに厳しい言葉を口にした 。「彼が以前のジャマルに戻らなければ、家族、選手本人、そして何より代理人事務所と話し合わなければならない。そうなれば、失礼ながら、当然あの金額はもはや正当化できない」と語った。 土曜日には選手組合FIFPROまでもが、公開書簡でこの正面からの攻撃を厳しい言葉で非難した。

ムシアラは2025年2月に契約を2030年まで延長し、ミュンヘンで最高水準の報酬を得る選手の一人となった。報道によれば、このドイツ代表選手の年収は2500万ユーロに上るという。その直後、クラブ・ワールドカップで深刻な負傷を負い、数カ月間の離脱を余儀なくされた。その後、今季に向けた準備期間中には、テストマッチ2試合で倒れた。 その後、てんかん発作の一種である欠神発作を伴う神経機能障害と診断されたことを明らかにした 。

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ムシアラ側は契約延長前から病気を知っていたのではないかとの見方について、 ヘルベルト・ハイナー会長は土曜日に強く否定した 。一方、Süddeutsche Zeitung は、 夏にムシアラの代理人とクラブの間で口頭の合意が交わされ、以前のパフォーマンスを取り戻せない場合には契約を調整することになっていたとの情報を得たという 。

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「ミア・ザン・マネー」フランツがデイスラーとの比較に言及

これまでのムシアラの経緯を踏まえた上で、今になって減俸が議論されていることを、フランツは到底受け入れられないと考えている。「それではもう『ミア・ザン・ミア』ではなく、『ミア・ザン・マネー』だ」と語り、後にこう続けた。「今も一人の人間について話しているんだ。ドイツサッカー界で最も力のある3人が、彼を公の場に引っ張り出して細かく吟味している。（中略）20年前にはセバスティアン・デイスラーの件があった」

かつてドイツで世紀の才能と評されたデイスラーは、重い膝の負傷とプロサッカーの計り知れない重圧に起因するうつ病のため、2007年1月に27歳で現役を引退した。

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同じく『ドッペルパス』に出演した元バイエルン主将のシュテファン・エッフェンベルクも、フランツに同調した。「基本的に、負傷した選手には寄り添い、公の場で守らなければならない。バイエルンの発言はひどかった。多くのことに疑問を抱かせる。私たちは皆、彼が再び100％の状態になることを心から願っている。それなのに今、公の場であのように彼を批判するのはなぜなのか。扉を閉めて、選手と代理人と話し合えばいい。公の場ですべきではない」。公の場で選手を批判しても「誰の助けにもならない」とし、「あのやり方は信じられないほどまずい」と述べた。

エッフェンベルクがとりわけ不思議に思うのは、ヘーネスが選手を守る立場に立っていないことだ。かつてミュンヘンでプレーした元MFは「だからこそ、私はいっそう困惑している」と語った。「以前のバイエルンは、重傷を負った選手との契約を延長し、姿勢を示していた。今ムシアラに対してしていることは、その正反対だ」

Getty Images

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ムシアラへの対応は今後にも悪影響を及ぼすのか？

さらに、この対応は後々まで影響を及ぼすという。「本来なら彼らはこう言わなければならない。ハリー・ケインが負傷した（ 脛腓靱帯断裂で数カ月間離脱 、編集部注）。我々はつい先ほど、高額な条件で彼との契約を延長した。彼が100％の状態に戻らなければ、給与について話し合わなければならない、と。本来ならそうすべきだ」

フランツも同じ問題を指摘し、 今後の契約交渉 に支障が出るとまで予測した。「チームには、次の世界最優秀選手になるかもしれないミカエル・オリーセがいる。彼にも契約を延長し、高額の給与を受け取ってほしいはずだ。だが彼の頭にはこうよぎる。病気やけがで結果を出せなくなったら、自分も公の場でさらし者にされるのではないか、と」。そして「いやあ、これで彼らが得をしたとは思えない」と強調した。

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エッフェンベルクは、クラブ上層部からの公の謝罪さえ必要だと考えている。土曜日の年次総会前後、ルンメニゲとヘーネスが不在の中、ハイナーとドレーゼンはむしろ、この最大の話題を鎮めようとしていた。

「我々は皆、常に選手のことを心配している。ウリ・ヘーネス、カール＝ハインツ・ルンメニゲ、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンもそれを表明した」とハイナーは説明した。ドレーゼンも「ジャマルにプレッシャーをかけること」が目的だったことは一度もないと強調し、こう語った。「我々は皆、ジャマルが以前のジャマルに戻ることを願っている。戻るには時間が必要だ。その時間を彼に与えなければならない」

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ムシアラへの対応、ドイツ国外でも波紋

それでも、この問題はすでにドイツ国外でも大きな波紋を広げている。イングランドのレジェンド、リオ・ファーディナンドはXにこう投稿した。「バイエルン・ミュンヘンなら、もっと適切に対処できるはずだ。ジャマルの健康上の問題を理由に、クラブの将来に向けてより合理的な条件を交渉したいのなら、メディアではなく、彼と彼のチームに話すべきだ」

長年マンチェスター・ユナイテッドでDFを務め、代表で81試合に出場したファーディナンドにとって、今のバイエルンは見慣れたクラブの姿ではない。「メディアやクラブ関係者が公の場でこの件について話さなくても、ジャマルにとってこの状況に対処するのは十分に難しいはずだ。バイエルンは、外から見ていて常に品格と水準を示し、多くの人から称賛されてきたクラブの一つだ。残念ながら、今回の対応はまったくバイエルン・ミュンヘンらしく感じられない」

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一方、ムシアラはスポーツ部門の首脳陣から全面的な支持を得ている。ケルン戦後、ルンメニゲの厳しい言葉について問われたスポーツ担当役員のマックス・エーベルは「彼には再び以前のパフォーマンスを発揮できる可能性があると固く信じている。我々スポーツ部門は異なる確信を持っている」と語った。ヴァンサン・コンパニ監督も、ムシアラは「特別な選手」であり、信じていると強調した。ベルギー人指揮官は「この議論に入り込みたくはない。私は2年半、そうしてこなかった。クラブのために多くのことをしてきた人たちがいて、それぞれ意見を持っているのはまったく問題ない」と述べた。