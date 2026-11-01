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ゼニト・サンクトペテルブルクのDFドウグラス・サントスは、カルロ・アンチェロッティ監督から公に支持を受けているものの、ブラジル代表で安泰だと思える選手は一人もいないと警告した。イタリア人指揮官の下でチームが変化を続ける中、経験豊富な左サイドバックは、11月に控える国際試合に向けた最新のブラジル代表メンバーに選出された。

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先発の座を懸けた競争

32歳のサントスは、現在のブラジル代表でも経験豊富な選手の一人だ。ワールドカップに出場し、最近の代表メンバーにも継続して名を連ねている。アンチェロッティ監督は、コパ・アメリカ、さらには2030年ワールドカップに向けてチームの中核を担う重要な存在と見ているが、元アトレチコ・ミネイロのサントスは自分の立場を当然とは考えていない。5度の世界王者であるブラジル代表には豊富な人材がそろっており、ミスの余地がないことを痛感している。

「質の高い選手が多い代表チームでは、競争はつきものです。競争があれば成長し、常に最高のレベルを目指す意欲が湧くので、前向きに捉えています。所属クラブで良い仕事をし、安定したパフォーマンスを維持し、代表にいるときはあらゆる機会を生かさなければならないと分かっています。国際舞台での経験があり、このユニフォームを着て重要な瞬間も経験してきましたが、招集されるたびに自分の価値を示す新たな機会が訪れると理解しています。努力とプレーを通じて、これからもチームに貢献し、さらに自分の居場所を広げていきたいです」と、このDFは『Lance』のインタビューで説明した。

成熟を実感する時期

サントスは、欧州でのプレーを通じて、鋭い戦術眼とフィジカルの強さを兼ね備え、絶え間ない厳しい視線の下でも力を発揮できる、より完成度の高い選手になったと確信している。周囲の声に気を取られることなく、国際舞台での目標に近づくには国内で結果を出すことが何より重要だと考えている。トップレベルでの評価を目指す選手にとって、クラブで安定したパフォーマンスを見せることは欠かせないという。

「欧州サッカーで得た経験と、代表としてプレーする機会を得たことで、今はキャリアの中でも成熟した時期にあると思います。常に成長し、試合をより深く理解し、チームの力になれるパフォーマンスの水準を維持しようとしています。競争が激しく、誰にもポジションは保証されていないと分かっています。だからこそ最も重要なのは、安定してプレーし、良いコンディションを保ち、貢献できることをピッチ上で示すことです」と語った。

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次世代の選手たちを迎えて

現在のブラジル代表は、実績あるスター選手と、世界の舞台で存在感を示そうとする新鋭選手の融合が特徴だ。ベテランのサントスは、若い才能が加わることを自身の立場への脅威ではなく、国の前進に必要な一歩と捉えている。自身もポジションを争いながら、初めて黄色いユニフォームを着る重圧を経験する選手を支える役割も担いたいと考えている。

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「この世代交代をとても前向きに見ています。代表には常に新しい才能、質とエネルギーを備え、自分の居場所を勝ち取りたいという意欲を持つ選手が必要です。経験が少し豊富な選手は、自分の経験を伝え、日々若い選手を導き、ブラジルを代表するために準備を整えることの大切さを示せます。同時に、私たちも彼らから多くを学びます。世代ごとに異なる特徴があるからです。最も重要なのは、全員がこの機会の大きさを理解し、ともに取り組み、代表の素晴らしい結果に貢献するという同じ目標を持つことです」とサントスは語った。

ワールドカップでの苦戦から学ぶ

ブラジル代表は次に、11月14日の日本戦から始まるシンガポールでの2連戦に臨む。アジアの強豪である日本は前回のワールドカップでブラジルを苦しめ、ブラジル代表は逆転して勝利を収めなければならなかった。その緊迫した一戦に出場したサントスは、統率の取れた相手に再び苦戦しないためには、試合運びと集中力を改善する必要があると考えている。

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「日本は非常に組織的で、強度が高く、スペースを生かす力のあるチームです。あの試合では前半により苦しみましたが、ハーフタイム後に改善できました。今回の対戦では90分間を通して集中力を保ち、試合の流れをよりうまくコントロールし、特に相手が圧力を強めたときにはボールを持っている場面でより落ち着く必要があります。個人としては常に戦術面に注意を払い、判断力を高め、守備でも攻撃の組み立てでも貢献しようとしています。目標は、チームがバランスを保ち、私たちの特長を生かして勝利を目指せるよう力になることです」と、ゼニトのキャプテンは語った。