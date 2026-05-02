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AMSTERDAM - (l-r) Sean Steur of AFC Ajax, Mika Godts of AFC Ajax, Kian Fitz-Jim of AFC Ajax, AFC Ajax goalkeeper Maarten Paes, Kasper Dolberg of AFC Ajax before the Dutch Eredivisie match between AFC Ajax and NEC at the Johan Cruijff ArenA on February 21, 2026, in Amsterdam, Netherlands. OLAF KRAAK ANP Eredivisie 2025-2026 xVIxANPxSportx xxANPxIVx 551395019 originalFilename: 551395019.jpgImago
Jeroen van Poppel

翻訳者：

「あんな男がアヤックスに来るなんて信じられない。彼には無理だ！」

アヤックス 対 PSVアイントホーフェン
アヤックス
PSVアイントホーフェン
エールディビジ
マールテン・パエス

ヒューゴ・ボストは、PSV戦（1-1）でのパフォーマンスを受け、マーテン・パエスを厳しく批判した。このアナリストは、アヤックスのGKがビルドアップで何度もミスをしたと指摘し、現代のGKとしてアヤックスの求めるレベルに達していないと結論づけた。

ボストは「パエスという名前なのに、こんなボールを失うのは情けない」とESPNDe Eretribune』で冗談交じりに語った。

パエスはいまだ2月にFCダラスから加入したばかり。ボストは「アメリカでは好セーブを見せていたと聞くが、現代のGKにはオールラウンドさが求められる。彼のようなタイプは、正直いなくても困らない」と断じた。

ボストは証拠として、ヨハン・クライフのエピソードを披露。背番号14は練習でGKを務め、手を使わずにポジショニングだけで多くのシュートを止めたという。

「それはジョン・ファン・ト・シップとマルコ・ファン・バステンの時代だ。見事な光景だった。ポジショニングだけでほとんどのシュートを止めた」とボルスト。この話こそ、GKに洞察力とチームプレーが欠かせないことを示している。

エールディビジ
アヤックス crest
アヤックス
AJX
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ユトレヒト
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ゴー・アヘッド・イーグルス
GAE
PSVアイントホーフェン crest
PSVアイントホーフェン
PSV

ボストは「GKには多才さが求められる。だから、パエスのような選手がアヤックスに来るのは奇妙だ。彼にはそのレベルがない」と結論づけた。

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