「あんな男がアヤックスに来るなんて信じられない。彼には無理だ！」

ヒューゴ・ボストは、PSV戦（1-1）でのパフォーマンスを受け、マーテン・パエスを厳しく批判した。このアナリストは、アヤックスのGKがビルドアップで何度もミスをしたと指摘し、現代のGKとしてアヤックスの求めるレベルに達していないと結論づけた。

ボストは「パエスという名前なのに、こんなボールを失うのは情けない」とESPN『De Eretribune』で冗談交じりに語った。

パエスはいまだ2月にFCダラスから加入したばかり。ボストは「アメリカでは好セーブを見せていたと聞くが、現代のGKにはオールラウンドさが求められる。彼のようなタイプは、正直いなくても困らない」と断じた。

ボストは証拠として、ヨハン・クライフのエピソードを披露。背番号14は練習でGKを務め、手を使わずにポジショニングだけで多くのシュートを止めたという。

「それはジョン・ファン・ト・シップとマルコ・ファン・バステンの時代だ。見事な光景だった。ポジショニングだけでほとんどのシュートを止めた」とボルスト。この話こそ、GKに洞察力とチームプレーが欠かせないことを示している。

ボストは「GKには多才さが求められる。だから、パエスのような選手がアヤックスに来るのは奇妙だ。彼にはそのレベルがない」と結論づけた。