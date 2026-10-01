「うわぁ、なんてゴールキーパーなんだ」と、クロップはミュンヘンのアリアンツ・アレーナでの一戦を前にZDFでウルビヒの能力を絶賛。そして、彼には数年前、すでに2部のGKだった頃から目を引かれていたと明かした。

「彼がフュルトにいたのは知っていた。でも、正直なところ、なぜなのかはよく分かっていなかった。以前、リバプールでフュルトとプレシーズンマッチをやったことがあって、その後、当時のGKコーチがすぐに『あの子はかなり興味深い』と言ったんだ」と、クロップは2023年夏のプレシーズンでのレッズの“あわやテストマッチで赤っ恥”という一戦を振り返った。

当時まだ19歳だったウルビヒは、ちょうど1.FCケルンから2部クラブのグロイター・フュルトへレンタル移籍したばかりで、4失点を喫しながらも、格上リバプールとのテストマッチで明らかに非常に良いプレーを見せていた。フュルトは当時クロップが率いていたイングランドのクラブ相手に、実際あと少しで勝利するところだった。試合終了間際まで4-3とリードしていたからだ。しかし89分、スーパースターのモハメド・サラーにこの夏にアンフィールド・ロードを離れてトラブゾンスポルへ移籍したそのゴールが生まれ、最終的には4-4の引き分けに終わった。

ユルゲン・クロップはヨナス・ウルビヒの何に特に関心を寄せているのか？

「昨日、記者会見に向かうために車でここへ来たんだけど、2時間ずっと一緒だった。これでもうお互いのことは全部分かったよ。知りたくなかったことは何ひとつなかった」と、クロップは、水曜日に試合会場のミュンヘンへ向かう車中でウルビヒをより深く知ることができたと明かした。「彼はどこから来たのか？ どんな青年なんだ？ そこが気になっていた」と、このドイツ代表監督は説明した。「GKとしての彼は毎日トレーニングで見ていたし、その裏にどんな人間がいるのかの方がずっと興味深いからね」

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フュルトでのレンタル期間を終えた後、ウルビヒは2024年に育成時代を過ごしたクラブであるケルンへ復帰し、当時2部に所属していた大聖堂の街のクラブで、まずは正GKへと上り詰めた。ただ、数カ月後にはマルヴィン・シュヴェーベにポジションを奪われてベンチに回り、2025年初めにバイエルンへ移籍した。そこで23歳の彼は、それ以降マヌエル・ノイアーの後継者として育成されており、繰り返し出場機会も与えられている。今季はすでに2試合に出場している。ノイアーが来夏に現役を引退した場合、ウルビヒがドイツ記録王者の新たな正GKとなる予定だ。

2026年W杯の直前、元ドイツ代表監督ユリアン・ナーゲルスマンによって初めてA代表に招集された後、ナーゲルスマンの後任であるクロップも、このFCバイエルンの控えGKをメンバーに選出した。セルビアとの一戦では、ウルビヒはついにDFBチームで初めてゴールマウスに立った。