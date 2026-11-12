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ニクラス・ズーレはポッドキャスト 「After The Final Whistle」で、ボルシア・ドルトムント時代に抱えていた精神的な問題について語った。母親でさえ、彼がプロサッカー選手としてやっていけるか疑問を抱いていたという。

現役引退を決めたのは、キャリア終盤の負傷後ではなく、何年もかけて気持ちが固まっていった結果だった。元ドイツ代表のズーレは、多くの負傷と競技面での苦しい時期が重なったBVBでの最後の2年間について、当時の心境を詳しく明かした。

その頃、母親からは「あなたはこの業界に向いていないと思う」とはっきり言われたという。ズーレは「どういう意味？ なぜそう思うの？」と聞き返した。

センターバックのズーレはこう続けた。「その後、自分自身とじっくり向き合い、助けを求めた。当時の僕は暗いところにいたから。でも、私生活のことではない。車で練習場に向かっているとき、少しパニックになって『何かがおかしい』と思った。パニック発作を起こしたんだ」

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この経験によって、早期引退について考えるようになったという。「あのとき真剣に考えた。もしかしたら、もうこの業界に向いていないのかもしれない、と」とズーレは語った。

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ニクラス・ズーレ、3度目の十字靱帯断裂を間一髪で免れる

こうして、現役引退は最後の試合に臨む前から決まっていた。ズーレにとってキャリア最後から2番目の試合は、ユース時代に所属したホッフェンハイムで行われた。元ドイツ代表のズーレは足を滑らせた際に負傷。その場面ではボールが彼の手に話しかけ、BVBに対してPKが与えられ、ズーレは早い段階で交代となった。

重傷の恐れもあったが、間もなく深刻な状態ではないことが分かった。それでもズーレは当時を振り返り、こう語る。「だから、引退を決めたのは、3度目の十字靱帯断裂を負いかけたホッフェンハイムでの試合が理由ではない。ずっと前から決めていた」

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最後の試合は、同じく古巣であるフランクフルトを迎えたドルトムントのホームゲームだった。ズーレは終了間際に途中出場した。「あと必要だったのは、この最後の1試合だけ。それで終わりだった」と語った。

プロとしての日々が本当に終わったとズーレが実感したのは、最後の試合の翌日だった。金曜夜の試合を終え、土曜日には身内で集まった。

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ニクラス・ズーレが明言「僕にとってサッカーは人生のすべてではない」

「子どもたちや家族、両親と庭でささやかなパーティーを開いた。みんなが本当に素敵で特別なプレゼントをいくつかくれた。そのとき初めて『ああ、本当に終わったんだ』と実感した」とズーレは説明した。「母は、僕が4歳のときに履いていた最初のサッカーシューズを取っておいてくれたんだ。それに金めっきを施して、トロフィーのようなものの上に飾ってくれた。それを見て泣いたよ」

長い間、引退を考えてきたものの、サッカーは忘れられない経験や喜びを数多く与えてくれたため、実際にその時を迎えるのはつらかったという。「引退することは3、4年前から分かっていた。ずっと考えていたけれど、実際にその瞬間を迎えると本当につらかった」

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ズーレは健康面や精神面に加え、年月とともに変化したモチベーションについても語った。「タイトルを獲得し、バイエルン・ミュンヘンで少し多くのお金をもらうようになると、毎日自分を奮い立たせることが、ますます難しくなる時点が来る」と話した。

さらに「サッカーはずっと好きだった。でも僕は、毎日持てるもののすべてをサッカーに注ぎ込むような選手ではなかった。僕にとってサッカーは人生のすべてではないから」と続けた。