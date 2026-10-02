レネ・ファン・デル・ヒップは、クリスティアーノ・ロナウド（41）がワールドカップ後にポルトガル代表から退くべきだったと見ている。ヨハン・デルクセンは、とりわけ代表での時代が終わりに近づいているように見えるこのFWにとって悲しいことだと考えている。

O Jogoによれば、ロナウドが代表から引退することは「100パーセント」確実だという。ホルヘ・ジェズス代表監督がノルウェー戦でこのベテランを途中出場させなかったことで騒動が表面化し、その後ロナウドは試合後に怒って立ち去った。

「本当に理解できない」と、ファン・デル・ヒップはVandaag Insideでロナウドを巡る騒動についての分析を切り出した。「あなたがポルトガルサッカー協会の会長で、新しい監督を招聘する。そこで彼にこう言うんだ。ひとつだけ、起きてはならないことがある。最終的にケンカ別れになることだ、と」

「ロナウドにはこう話せばいい。あなたの名前をすべてに付ける。スタジアムも、空港も、本当に何もかもだ。でも、お別れ試合を開催して、そこで終わりにしよう、とね」と、ドルドレヒト出身のこの解説者は、自身が考えるFWとの理想的な別れ方を描いた。

「彼はそれでは納得しなかったと思う」と、ヨハン・デルクセンが口を挟む。「なら、ある時点で彼にこう言わないといけない。穏便にいかないなら、強硬手段だ。もう起用しない、と」と、ファン・デル・ヒップは即座に応じた。

デルクセンはさらにこう続けた。「これほど偉大なサッカー選手にとって、本当に恥ずべき失墜だと思う。だが、その責任はロナウド自身にもある」

「41歳で、なぜ欧州選手権を目指す必要があるんだ？ そんなの意味がないだろう。気持ちよくやめればいいんだよ。彼は代表戦234試合に出場している。本当に信じられない数字だ。でも、ものすごく残念だね」と、最後にファン・デル・ヒップは嘆いた。