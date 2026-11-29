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ボルシア・ドルトムントはバイエル・レバークーゼンに1-2で敗れた試合で、審判の判定によって不利を被ったと感じている。とりわけニコ・シュロッターベックによる2点目とみられたゴールが取り消されたことに、ドルトムントは強い不満を示した。

ニコ・コヴァチ監督は 試合終了後 のDAZNのインタビューで怒りをあらわにし、ダニエル・シュラーガー主審の判定にまったく納得できないと語った。「フレッケン（バイエル・レバークーゼンのGK、編集部注）を見てください。彼はずっとボールを見ています。あれがオフサイドだとは誰も私を納得させられません。受け入れられません。誤審です。ハーフタイム前に2-0になっていたはずです」と、クロアチア人指揮官は憤った。

何が起きたのか。左サイドからのクロスをニコ・シュロッターベックが頭で合わせ、レバークーゼンのゴールに押し込んだ。しかし、ゴールはまもなく取り消された。クロスが入った際、セール・ギラシーはボールに触れていなかったものの、オフサイドポジションにおり、主審はレバークーゼンのGKマルク・フレッケンの視界を決定的に妨げたと判断した。

ヴァルデマール・アントンも判定に困惑し、その後、審判団への批判をためらわなかった。「どうしてあれがオフサイドになるのか分かりません。GKも抗議していませんでした。率直に言って、今日の主審は全体的によくありませんでした。言い訳ではありませんが、こういう試合で細かなことを一つひとつ笛で止め、イエローカードを出すのは試合にとってよくありません。納得できない判定がたくさんありました。2-0のゴールを取り消されたのは痛烈です。主審があれについて何と言うのか、聞いてみたいです」とDFは語った。

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ドルトムントのGKグレゴール・コベルも同様の見方だ。「彼はシュートコース上にいないので、難しい判定だと思います。GKの反応は普通でした。あれをオフサイドで取り消すなら、もっと一貫して判定してほしいです。解釈に委ねられる部分が大きすぎると思います。セールがあそこにいなくても、GKはボールに届かなかったでしょう」とスイス人GKは語った。実際、フレッケンもこの見方に同意し、Sky に「正直なところ、ギラシーの姿すら見えていません。私たちは運がよかったです」と認めた。一方、シュラーガー主審はSky のインタビューを断り、この場面について「映像がすべてを物語っています」とだけ述べた。

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コヴァチ監督が納得できなかったのは、ゴールの取り消しだけではない。ほかにも議論を呼ぶ場面で自分たちが不利な判定を受けたと考え、インタビューでは納得できなかった場面を複数挙げた。「それから、コスタ（コンスタンティノス・カレツァス、編集部注）へのファウルもあります。蹴られて負傷し、退きました。そして後半には、PKになるべき場面が二つありました。一つはシュロッティがつかまれた場面、もう一つはマクシミリアン・バイアーへの明らかなファウルです。主審は接触が足りないと言いました。PKが与えられるには、何が起きなければならないのでしょうか」

54歳の指揮官は、特にバイアーに関する場面が頭から離れなかった。その場面では、レバークーゼンのエドモン・タプソバがペナルティーエリア内でボールとバイアーの足の両方に接触していた。コヴァチ監督にとっては明らかなPKだった。「このファウルがハーフウェーライン付近で起きていたら、主審は間違いなく笛を吹いていたでしょう。それなのに、ペナルティーエリア内ではファウルにならないと私に言うのです。どこで起きようと、ファウルはファウルとして取らなければなりません」。さらに、シュロッターベックへのファウルの可能性にも言及した。「メディナがシュロッターベックをつかんだ場面も、まったく同じです。主審について多くを語る必要はありません。今日の彼の判定が、十分に物語っています」

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ドルトムントにとって、今季ブンデスリーガ初黒星は競技面でも特に痛手となった。 バイエルンがハンブルガーSVと0-0で引き分けたことで、ドルトムントには首位でのリードを4ポイントに広げる機会があったが、それを逃した。代わりに、ドルトムントと最多優勝を誇るバイエルンとの差はわずか1ポイントのままだ。息をつく時間はほとんどない。ドルトムントは水曜日に、アイントラハト・フランクフルトとのDFBポカール・ラウンド16に臨む。