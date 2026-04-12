ある選手は涙を流しながらピッチを去った。トッテナムはサンダーランド戦で2点差をつけられた。

トッテナムのGKアントニン・キンスキーとDFクリスティアン・ロメロは、サンダーランド戦の敗北中、恐ろしい衝突を起こした。

残留を争うトッテナムは、ノルディ・ムケリの先制点で1-0とリードされていた。

英紙『ザ・サン』によると、直後、サンダーランドのブライアン・プロビーが後方へ走り込み、ロメロを押し退けてケンスキーと激突したように見え、懸念が広がった。

サンダーランドのノア・サディキはすぐさま医療スタッフを呼んだ。

治療のため試合は長時間中断し、ロメロは涙を流してピッチを去った。

チェコ人GKケンスキーに代わる候補としてブランドン・オースティンが準備された。

しかしキンスキーは頭に包帯を巻いて続行した。

ロメロは先月のアトレティコ・マドリード戦でも脳震盪の疑いで途中交代しており、またも痛ましい場面となった。

負傷退場したロメロの動揺した姿に、ファンからは称賛の声が上がった。

ファンはXに「降格圏のチームで、今度は大けが。かわいそうすぎる」と投稿した。

別のファンも「ロメロが泣く姿を見る準備はできていなかった。心が張り裂けそうだ」と綴った。

この場面は、トッテナムがPKを獲得したもののVARで取り消された直後だった。

コロ・ムアニはペナルティエリア内でオマール・アルデルティとルーク・オニーンに倒されたように見えた。

しかし主審のロブ・ジョーンズがモニターを確認し、判定を覆した。

61分にはムケリの軌道を変えた先制点が決勝点となり、サンダーランドが1-0で勝利した。

日曜のプレミアリーグ第32節でもホームのサンダーランドに0-1で敗れた。

勝ち点30で18位のトッテナムは降格危機が続く。

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