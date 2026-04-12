ある選手は涙を流してピッチを去った。トッテナムはサンダーランド戦で2点差をつけられた。

トッテナムのGKアントニン・キンスキーとDFクリスティアン・ロメロは、サンダーランド戦の敗北中、恐ろしい衝突に見舞われた。
残留争いのトッテナムは、ノルディ・ムケリの先制弾で1-0とリードされていた。
英紙『ザ・サン』によると、直後、サンダーランドのブライアン・プロビーが後方へ走り込み、ロメロを押し退けてケンスキーと激突したように見え、懸念が広がった。
サンダーランドのノア・サディキはすぐに医療スタッフを呼んだ。
治療のため試合は長時間にわたり中断し、ロメロは涙を流しながら退場した。
チェコ人GKケンスキーに代わる候補としてブランドン・オースティンが準備された。
しかしキンスキーは頭に包帯を巻いて続行した。
ロメロは先月のアトレティコ・マドリード戦でも脳震盪の疑いで途中交代しており、またも痛ましい場面となった。
負傷退場したロメロの動揺した姿に、ファンからは称賛の声が上がった。
あるファンはXに「チームは降格圏で、今度は大けが。かわいそうだ」と投稿した。
別のファンも「ロメロが泣く姿を見る準備はできていなかった。心が張り裂けそうだ」と投稿した。
この直前、トッテナムはPKを獲得したがVARで取り消されていた。
コロ・ムアニはペナルティエリア内でオマール・アルデルティとルーク・オニーンに倒されたように見えた。
しかし主審のロブ・ジョーンズがモニターを確認し、判定を覆した。
61分にはムケリの軌道を変えた先制点が決勝点となり、サンダーランドが1-0で勝利した。
日曜のプレミアリーグ第32節で、トッテナムは敵地でサンダーランドに0-1敗退。
勝ち点30で18位にとどまり、降格危機が続く。
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