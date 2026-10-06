フランス代表監督のジネディーヌ・ジダンは、ベルギー戦での勝利でマイケル・オリーゼが見せた際立ったパフォーマンスを称賛した。途中出場したこのアタッカーは1アシストと決定的な2ゴールを記録し、ジダンはこのバイエルン・ミュンヘンの選手が示すプレーを「ただただ非凡だ」と断言した。

ジダンは、オリーゼが世界最高の選手かどうかを問う質問に答えて、「オリーゼ？言うことは何もない。彼のやっていることはただただ非凡だ」と述べ、その後、選手のパフォーマンスへの大きな称賛を示すように笑みを浮かべた。

フランス代表監督は、後半でチームのプレーが明確に変わったと説明し、代表は最後の3分の1での攻撃の効果を欠いていたが、その後に途中出場選手たちが違いを生み出し、チームを国際マッチウィーク最終戦のポジティブな締めくくりへと導いたと指摘した。

ジダンはさらに、途中出場選手だけでなくすべての選手の反応に満足していると述べ、代表はこの合宿で10ポイントを獲得したと強調した。しかし同時に、いくつかの側面を改善する必要があるとも指摘し、その最たるものとしてより高い効果を得るためにペナルティーエリア内の選手の数を増やすことを挙げた。

フランス人指揮官は、デビュー戦で素晴らしい試合を見せたレニー・ヨロについても言及し、イブラヒマ・コナテの負傷を受けてコーチングスタッフが彼の招集に迅速に動いたこと、そしてこの若い選手が「自らの役割を完璧に果たした」ことを強調した。

またジダンは、出場機会を与えた守護神ギヨーム・レストを称賛し、3人のゴールキーパーが合宿中に素晴らしいレベルを見せたこと、レストを起用した目的はマイク・メニャンに関する不測の事態に備え、代表での実戦経験を彼に与えることにあったと強調した。