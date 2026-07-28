FCバイエルンは、アレクサンダー・ニューベルのようなレンタルバック選手の売却によって、ここまでに合計約3500万ユーロをすでに手にしている。だが、それで終わるつもりはない。マックス・エベールらスポーツ部門の首脳陣は、ジョアン・パリーニャ、サシャ・ボエ、ブライアン・サラゴサの引き取り先を必死に探している。 ただ、高額な年俸と移籍金もあって、それは難航している。

一方で、あるレンタルバック選手は来季の戦力として正式に計算されている。アリヨン・イブラヒモビッチだ。フロジノーネ、ラツィオ、1.FCハイデンハイムへの計3度のレンタルを経て、驚くべきことにまだ20歳になったばかりの生え抜きが、今季ついにトップチームでチャンスを得ることになった。FCバイエルンは3週間前、わざわざ配信したプレスリリースの中で、その方針をやや意外な形で発表していた。

「アリヨンは12歳の時にすでにFCバイエルンへ加わり、我々のキャンパスと的確なレンタル先を経て、一歩ずつ道を歩んできた。特に昨季のハイデンハイムでの非常に良い1年で、彼は個人として多くを学び、今のFCバイエルンに備えられる状態になった」と、当時スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは語っている。「彼の成長は、我々が才能ある選手たちに示している可能性を象徴するものだ。今の彼に必要なのは、もはや学ぶことだけではない。今は勝負に出る時だ。ここFCバイエルンでね」

FCバイエルンはゴードンではなくサイバリを獲得、恩恵を受けるのはイブラヒモビッチ

イブラヒモビッチがこのチャンスを得た背景には、本来はまったく想定されていなかった移籍市場での展開もある。初夏の時点で、FCバイエルンは前線にさらに高いレベルの左ウイングを加えるつもりだった。 ミュンヘン側はアンソニー・ゴードンの獲得に向けて精力的に動いたが、最終的に彼はFCバルセロナへ移籍した。

その代わりに加わったのは、より中央で強みを発揮する万能型のイスマエル・サイバリだった。そこでサイバリは、主にジャマル・ムシアラ、セルジュ・ニャブリと出場時間を争うことになる。3人とも左ウイングに回ることはできるが、不動の主力ルイス・ディアスの名目上の控えとして、バンサン・コンパニ監督はどうやらイブラヒモビッチを考えているようだ。月曜日のメディア対応で、自身にコンパニがどんな役割を与えたのかと問われたイブラヒモビッチは、「基本的にはディアスのバックアップ」と答えた。

イブラヒモビッチは、先週月曜日の公式トレーニング初日からすでにプレシーズン準備を開始した少数の選手の1人だった。ヴェーエン・ヴィースバーデンとの最初のテストマッチ（1-2）にも出場しており、経験豊富な攻撃陣の多くが不在のため、今後のプレシーズンマッチでも多くの出場時間を得る可能性が高い。ディアスはハリー・ケイン、マイケル・オリーセと同様に、延長されたW杯休暇中にある。ムシアラ、ニャブリ、レナルト・カール、サイバリはそれぞれの負傷からの復帰に取り組んでいる。

「世界最大のクラブでプレーするチャンスをもらえて、本当にうれしい」とイブラヒモビッチは話した。「このチャンスを必ず生かしたい」

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バンサン・コンパニを感心させたイブラヒモビッチのスプリント能力

イブラヒモビッチは2023年初め、17歳でユリアン・ナーゲルスマンの下、FCバイエルンのトップチームでデビューした。その後さらに3試合に出場し、3度のレンタル移籍を経験した。最初はフロジノーネへの有望なレンタル、その次はラツィオへの完全に期待外れのレンタルで、そこでの出場時間は合計19分にとどまった。 そして昨季、イブラヒモビッチはブンデスリーガから降格したハイデンハイムでレギュラーに定着した。右、左、中央とポジションを目まぐるしく変えながらプレーし、7つのスコアポイントを記録した。

コンパニが特に感銘を受けたのは、イブラヒモビッチのスプリント能力だった。イブラヒモビッチは昨季ブンデスリーガで合計664回のスプリントを記録しており、これは全選手中7番目の数字だ。FCバイエルンの選手ではマイケル・オリーセの628回が最多だった。イブラヒモビッチのトップスピードは時速35.08キロに達した。この数字を上回ったミュンヘンの攻撃的選手はおらず、より速かったのはDFのアルフォンソ・デイビス、コンラート・ライマー、ヨシプ・スタニシッチだけだった。フィジカル面で見れば、イブラヒモビッチはコンパニのインテンシティーの高いスタイルにとって完璧な条件を備えている。

そして、自身の保有元クラブでチャンスを得るに値することを、これ以上ないタイミングでも示していた。5月、アリアンツ・アレーナで行われたFCバイエルンとの直接対決だ。ハイデンハイムは3-3で引き分け、イブラヒモビッチは好パフォーマンスを見せ、1得点をアシストした。